Арда Кърджали и Черно море Варна се изправят един срещу друг в интригуващ мач

22 Септември, 2025 14:37 528 0

Двубоят е на стадион "Берое" в Стара Загора

Арда Кърджали и Черно море Варна се изправят един срещу друг в интригуващ мач - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арда Кърджали и Черно море Варна се изправят един срещу друг в интригуващ мач от деветия кръг на efbet Лига. Двубоят ще се проведе на стадион „Берое“ в Стара Загора заради състоянието на терена в Кърджали. Срещата стартира в 18:00 часа, главен съдия ще бъде Васил Минев. Срещата може да гледате на живо в ефира на Диема спорт.

Арда прекъсна серията си от пет мача без победа, след като в отложения двубой през седмицата надигра ЦСКА с 1:0. Така тимът на Александър Тунчев се изкачи до 11-ото място с актив от 9 точки и голова разлика 9:9. Наставникът на кърджалийци ще може да разчита на всички основни футболисти, като очакванията са Атанас Кабов да започне в ролята на фалшива деветка. Шанс за дебют може да получи най-новото попълнение Ивелин Попов, който е готов за игра и е възможно да стартира като титуляр. Антонио Вутов и Андре Шиняшики вероятно отново ще влязат като резерви.

Черно море пристига с добро настроение след победата с 2:0 над Добруджа, която върна варненци на победния път след две срещи без успех. „Моряците“ са пети в класирането с 15 точки, при впечатляваща защита – едва пет допуснати гола в осем кръга. Илиан Илиев ще може да използва почти всички свои основни играчи. Берк Бейхан, Жоао Бандаро и Уеслен Жуниор остават извън групата, но Димитър Тонев се завръща след травма. Сред вариантите за промени са Даниел Мартин на левия бек и Фелипе Кардосо в атаката, докато Селсо Сидни и Георги Лазаров ще водят предни позиции.

Срещата ще бъде специална за Илиан Илиев, който ще запише своя 491-ви мач като треньор в елита, с което изравнява постижението на Димитър Димитров-Херо.

През миналия сезон Арда не допусна поражение от Черно море в четирите си мача срещу „моряците“ – три равенства и една категорична победа с 4:0.

Билетите се пускат в продажба в 12:00 часа в деня на мача и ще се продават на централната каса на стадиона. Цената на пропуските за всички сектори е 20 лева.


