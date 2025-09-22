Ред Бул ще изплати рекордна сума на Кристиан Хорнер

Дългогодишният ръководител на отбора на Ред Бул във Формула 1 - Кристиан Хорнер, ще получи обезщетение, надхвърлящо 100 милиона долара. Новината бе разпространена от авторитетното издание Planet F1, което се позовава на свои източници, близки до преговорите.

На 9 юли Ред Бул официално обяви, че се разделя с 51-годишния британец, който незабавно бе освободен от всички управленски и оперативни функции в тима. На негово място начело на „биковете“ застава Лоран Мекис – познато име в падока, което вече има опит в ръководството на отбора.

Кристиан Хорнер бе лицето на Ред Бул от 2005 година насам и под негово ръководство тимът се превърна в доминираща сила във Формула 1. По време на неговия престой, австрийският отбор завоюва шест титли при конструкторите и осем при пилотите – постижение, което малцина могат да съперничат.

Сумата, договорена като компенсация, е сред най-високите в историята на спорта и подчертава значимостта на Хорнер за успехите на Ред Бул през последните две десетилетия. Макар подробностите около споразумението да остават конфиденциални, ясно е, че раздялата бележи края на една епоха за отбора.