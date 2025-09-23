Новини
Спорт »
Световен футбол »
Олимпик Марсилия шокира ПСЖ с ранно попадение и ги прати на второ място във Франция

Олимпик Марсилия шокира ПСЖ с ранно попадение и ги прати на второ място във Франция

23 Септември, 2025 08:05 640 0

  • олимпик марсилия-
  • лига 1-
  • пари сен жермен -
  • атмосферни условия-
  • найеф агер-
  • франция-
  • футбол

Шампионите загубиха за първи път този сезон, а героят бе Найеф Агер

Олимпик Марсилия шокира ПСЖ с ранно попадение и ги прати на второ място във Франция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Олимпик Марсилия изненада Пари Сен Жермен и се наложи с 1:0 в отложен двубой от петия кръг на Лига 1. Единственото попадение в срещата бе дело на Найеф Агер още в самото начало на мача.

Марсилци стартираха вихрено и в 5-ата минута защитникът се разписа с глава от близка дистанция, пращайки стадион “Велодром” в екстаз. В средата на първата част Амин Гуири можеше да удвои, но ударът му срещна напречната греда. Малко по-късно гол на Емерсон бе отменен заради засада на Бенжамен Павар.

През втората част ПСЖ натисна в търсене на изравнително попадение, но стражът на домакините Херонимо Рули блесна с няколко важни намеси. Той отрази удари на Витиня и не позволи на шампионите да стигнат до точка.

В добавеното време напрежението на скамейката на марсилци доведе до червен картон за треньора Роберто Де Дзерби.

С успеха Олимпик Марсилия се изкачи на шесто място с 9 точки, докато Пари Сен Жермен остава втори с 12, с равен брой точки с Монако, които обаче имат повече вкарани голове.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ