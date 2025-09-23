Олимпик Марсилия шокира ПСЖ с ранно попадение и ги прати на второ място във Франция

Олимпик Марсилия изненада Пари Сен Жермен и се наложи с 1:0 в отложен двубой от петия кръг на Лига 1. Единственото попадение в срещата бе дело на Найеф Агер още в самото начало на мача.

Марсилци стартираха вихрено и в 5-ата минута защитникът се разписа с глава от близка дистанция, пращайки стадион “Велодром” в екстаз. В средата на първата част Амин Гуири можеше да удвои, но ударът му срещна напречната греда. Малко по-късно гол на Емерсон бе отменен заради засада на Бенжамен Павар.

През втората част ПСЖ натисна в търсене на изравнително попадение, но стражът на домакините Херонимо Рули блесна с няколко важни намеси. Той отрази удари на Витиня и не позволи на шампионите да стигнат до точка.

В добавеното време напрежението на скамейката на марсилци доведе до червен картон за треньора Роберто Де Дзерби.

С успеха Олимпик Марсилия се изкачи на шесто място с 9 точки, докато Пари Сен Жермен остава втори с 12, с равен брой точки с Монако, които обаче имат повече вкарани голове.