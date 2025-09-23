Новини
Спорт »
Световен футбол »
Галатасарай с шеста поредна победа в Турция

Галатасарай с шеста поредна победа в Турция

23 Септември, 2025 08:35 522 0

  • галатасарай -
  • първенството-
  • класирането-
  • коняспор-
  • футбол-
  • турция

Тимът е едноличен лидер в класирането

Галатасарай с шеста поредна победа в Турция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Галатасарай не познава вкуса на загубата в първенството и след поредния си успех вече е едноличен водач в класирането с максимален актив от 18 точки. В последния си двубой „жълто-червените“ надделяха с 3:1 над гостуващия Коняспор, като по този начин зарадваха своите привърженици и заличиха горчивината от тежкото поражение с 1:5 от Айнтрахт Франкфурт в Шампионската лига.

Още в 23-ата минута Юнус Акгюн даде тон на победата, след като с изящен финт преодоля защитата на Коняспор и хладнокръвно реализира първия гол в срещата. Малко преди почивката, именно Акгюн асистира на Мауро Икарди, който безапелационно покачи на 2:0 от близка дистанция.

След подновяването на играта Лукас Торейра демонстрира класа и с далечен удар изненада вратаря Дениз Ерташ, оформяйки класическото 3:0. Гостите все пак успяха да намалят изоставането си в 79-ата минута, когато Умут Найир се възползва от неразбирателство в отбраната на Галатасарай и реализира почетно попадение.

Така Галатасарай продължава победния си марш в турската Суперлига, докато Коняспор остава в долната половина на таблицата – девети с едва 7 точки и без успех в последните си три срещи.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ