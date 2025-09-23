Галатасарай с шеста поредна победа в Турция

Галатасарай не познава вкуса на загубата в първенството и след поредния си успех вече е едноличен водач в класирането с максимален актив от 18 точки. В последния си двубой „жълто-червените“ надделяха с 3:1 над гостуващия Коняспор, като по този начин зарадваха своите привърженици и заличиха горчивината от тежкото поражение с 1:5 от Айнтрахт Франкфурт в Шампионската лига.

Още в 23-ата минута Юнус Акгюн даде тон на победата, след като с изящен финт преодоля защитата на Коняспор и хладнокръвно реализира първия гол в срещата. Малко преди почивката, именно Акгюн асистира на Мауро Икарди, който безапелационно покачи на 2:0 от близка дистанция.

След подновяването на играта Лукас Торейра демонстрира класа и с далечен удар изненада вратаря Дениз Ерташ, оформяйки класическото 3:0. Гостите все пак успяха да намалят изоставането си в 79-ата минута, когато Умут Найир се възползва от неразбирателство в отбраната на Галатасарай и реализира почетно попадение.

Така Галатасарай продължава победния си марш в турската Суперлига, докато Коняспор остава в долната половина на таблицата – девети с едва 7 точки и без успех в последните си три срещи.