Спортът по ТВ във вторник (23 септември)

10.30 Волейбол: Тунис - Чехия - МАХ Спорт 2
11.35 Колоездене: Световно първенство в Кигали - Евроспорт 1
14.00 Тенис: турнир в Ченду, финал - МАХ Спорт 1
14.30 Тенис: турнир в Ханджоу, финал - МАХ Спорт 3
14.50 Колоездене: Световно първенство в Кигали - Евроспорт 1
15.00 Волейбол: Сърбия - Иран - МАХ Спорт 2
18.00 Футбол: Каляри – Кремонезе - МАХ Спорт 3
20.00 Футбол: Еспаньол – Валенсия - МАХ Спорт 2
20.00 Футбол: Атлетик – Жирона - МАХ Спорт 4
21.45 Футбол: Уулвърхемптън – Евертън - Диема спорт 3
21.45 Футбол: Линкълн – Челси - Диема спорт
21.45 Футбол: Барнзли – Брайтън - Нова спорт
22.00 Футбол: Севиля – Виляреал - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: Милан – Лече - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: Леванте – Реал Мадрид - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Ливърпул – Саутхемптън - Диема спорт 2
22.15 Футбол: Бенфика – Рио Аве - Ринг
01.00 Футбол: Расинг – Велес - МАХ Спорт 4
