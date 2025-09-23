Новини
Спортът по ТВ във вторник (23 септември)

Спортът по ТВ във вторник (23 септември)

23 Септември, 2025

Ето какво може да гледате днес

Спортът по ТВ във вторник (23 септември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

10.30 Волейбол: Тунис - Чехия - МАХ Спорт 2

11.35 Колоездене: Световно първенство в Кигали - Евроспорт 1

14.00 Тенис: турнир в Ченду, финал - МАХ Спорт 1

14.30 Тенис: турнир в Ханджоу, финал - МАХ Спорт 3

14.50 Колоездене: Световно първенство в Кигали - Евроспорт 1

15.00 Волейбол: Сърбия - Иран - МАХ Спорт 2

18.00 Футбол: Каляри – Кремонезе - МАХ Спорт 3

20.00 Футбол: Еспаньол – Валенсия - МАХ Спорт 2

20.00 Футбол: Атлетик – Жирона - МАХ Спорт 4

21.45 Футбол: Уулвърхемптън – Евертън - Диема спорт 3

21.45 Футбол: Линкълн – Челси - Диема спорт

21.45 Футбол: Барнзли – Брайтън - Нова спорт

22.00 Футбол: Севиля – Виляреал - МАХ Спорт 2

22.00 Футбол: Милан – Лече - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Леванте – Реал Мадрид - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Ливърпул – Саутхемптън - Диема спорт 2

22.15 Футбол: Бенфика – Рио Аве - Ринг

01.00 Футбол: Расинг – Велес - МАХ Спорт 4


