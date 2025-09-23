БФС приема заявки за билети за мача Испания – България

От днес до понеделник, 29-и септември, българските фенове, които желаят да гледат на живо предстоящата световна квалификация между Испания и България на 14 октомври на стадион “Хосе Сория” във Валядолид от 20:45 ч. местно време (21:45 ч. българско), може да закупят своите билети за срещата.

Цената на един пропуск е 35 евро, като родните запалянковци ще бъдат настанени в сектора за гостуваща публика (маркиран като visitante), до който се достига през Вход 7.

За да закупят своите билети за мача, българските привърженици трябва да изпратят своята заявка на имейл [email protected], като предоставят следните детайли:

- Име и фамилия (изписани на латиница)

- Номер на документ за самоличност

- Имейл, на който ще бъдат изпратени инструкции директно от Испанската федерация как да получат своя билет

Билетът следва да бъде заплатен на място във Финансовия отдел в Национална футболна база “Бояна” или по банков път след превод по следните сметки:

BULGARIAN FOOTBALL UNION

DSK

STSABGSF

BG61STSA93000001682815 – лева

BG22STSA93000023413069 - EUR

В графата „основание за плащане“ се записва номер на заявката.

Важно уточнение е, че в дните преди мача във Валядолид българските фенове ще получат на посочения от тях имейл адрес директни инструкции от колегите от Испанската федерация, които ще трябва да следват стриктно, за да вземат своя билет за срещата на стадион “Хосе Сория”.