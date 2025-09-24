Треньорът на Лудогорец: Ние сме от добрите отбори в Лига Европа

Наставникът на Лудогорец Руи Мота и шведският бранител на "орлите" Едвин Куртулуш застанаха пред медиите преди утрешния двубой срещу шампиона на Швеция в началото на основната фаза на турнира Лига Европа. Двубоят между Малмьо и Лудогорец е с начален час 22:00, а в Gong.bg ще проследим всичко най-интересно от срещата. Предводителят на българския шампион сподели, че тимът иска победата във всеки един мач.

"Когато си в Лудогорец винаги си под напрежение. Всички искат победи, не само аз, а и всички в клуба. Малмьо са по-добри в шампионата на Швеция. Всички знаете, че Лига Европа е различно състезание. Утре те ще си изкарат гнева в този мач. Всички отбори имат амбиции, Смятам, че те ще забравят проблемите си в шампионата и ще се хвърлят с всички сили в утрешния мач срещу нас. Освен, че си говорим с футболистите винаги, двамата шведски играчи в нашия отбор са наясно с реалността в Швеция и да, допитвам се до тях." започна португалският наставник на Лудогорец.

На въпрос за стремежа в турнира Лига Европа Мота отговори така:

"Във всички мачове трябва да се стремим към трите точки. Ние сме един от добрите отбори в Лига Европа. Във всеки един мач ние искаме победа."

Що се отнася до това какво очаква от утрешния мач, специалистът коментира:

"Малмьо са много силни физически. Те имат и много добри индивидуални качества. Ние сме направили нашите анализи и се надявам утре да видите нашата стратегия. Искам добър резултат."

"Али от Малмьо е много бърз и добър когато играе срещу 1:1. Малмьо не е само индивидуалности, те са добър отбор. Разузнали сме ги и се надявам утре да го покажем. Информацията от двамата ни шведски играчи за Малмьо си остава между нас", завърши Руи Мота.