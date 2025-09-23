Новини
Ламин Ямал след "Златната топка": Трябва да се катериш, за да стигнеш върха

23 Септември, 2025 22:27 430 2

Ямал игра в цели 55 мача за Барселона във всички турнири през сезон 2024/25, като отбеляза 18 гола и направи 25 асистенции

Снимка: БГНЕС
Младата сензация на Барселона Ламин Ямал публикува зряло изявление след церемонията по връчването на "Златната топка" снощи в Париж. Тийнейджърът имаше впечатляващ сезон 2024/25 с каталунците, но Дембеле бе обявен за най-добър играч в света след страхотната си кампания с екипа на ПСЖ.

Ямал игра в цели 55 мача за Барселона във всички турнири през сезон 2024/25, като отбеляза 18 гола и направи 25 асистенции. Той изигра ключова роля за успехите на тима в Ла Лига, Купата и Суперкупата на Испания. Въпреки това, Дембеле получи предимство заради успеха си в Шампионската лига с ПСЖ, като отбеляза с 17 гола повече от Ямал във всички турнири.

След церемонията, която се проведе в Париж, Ямал публикува пост в Instagram с поздравления към Дембеле: „Планът на Господ е съвършен, трябва да се катериш, за да стигнеш върха. Щастлив съм за втората награда "Копа" и поздравявам Усман Дембеле за наградата и страхотния сезон.“

По време на церемонията младата звезда демонстрира изключителна класа, като бе забелязан да прегръща Дембеле на сцената веднага след връчването на Златната топка. Ямал не се прибра празни ръце в Париж, след като спечели отличието "Копа", което се връчва за най-добър играч до 21-годишна възраст, при това за втори пореден път.

Началото на сезон 2025/2026 за Ямал бе впечатляващо. Той вече има на сметката си два гола и три асистенции в първите три мача на Барселона в Ла Лига. Въпреки това, участието му в следващия мач срещу Реал Овиедо в четвъртък е под въпрос, тъй като продължава възстановяването си от контузия в слабините.


