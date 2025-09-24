Александър Томаш се появи на мач на ЦСКА

ЦСКА II разби с 4:1 Етър в дебюта на временния си треньор Даниел Моралес. Срещата в Драгалевци бе наблюдавана от доста любопитни футболни личности.
Сред тях бяха бившият треньор на ЦСКА Александър Томаш и помощниците му Константин Мирчев и Тодор Кючуков. Това е първа публична поява на 47-годишния специалист от раздялата му с ЦСКА.
Тримата гледаха двубоя в компанията на координатора Петър Занев, който в момента изпълнява ролята и на директор на червената школа след уволнението на Костадин Ангелов.
На трибуните на стадиона в Драгалевци беше и Александър Тунчев, чийто 16-годишен син Алекс остана неизползвана резерва за ЦСКА II.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
ако толкова се харесвате с пумааака , вземете се бе
11:45 24.09.2025