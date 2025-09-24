Новини
Александър Томаш се появи на мач на ЦСКА

24 Септември, 2025 11:30

Това е първа публична поява на 47-годишния специалист от раздялата му с ЦСКА

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА II разби с 4:1 Етър в дебюта на временния си треньор Даниел Моралес. Срещата в Драгалевци бе наблюдавана от доста любопитни футболни личности.

Сред тях бяха бившият треньор на ЦСКА Александър Томаш и помощниците му Константин Мирчев и Тодор Кючуков. Това е първа публична поява на 47-годишния специалист от раздялата му с ЦСКА.

Тримата гледаха двубоя в компанията на координатора Петър Занев, който в момента изпълнява ролята и на директор на червената школа след уволнението на Костадин Ангелов.

На трибуните на стадиона в Драгалевци беше и Александър Тунчев, чийто 16-годишен син Алекс остана неизползвана резерва за ЦСКА II.


