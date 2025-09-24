Новини
Елизара Янева се класира убедително за втория кръг на турнира от ITF в Пазарджик

Елизара Янева се класира убедително за втория кръг на турнира от ITF в Пазарджик

24 Септември, 2025 18:04 389 0

Лиа Каратанчева загуби от Татяна Пиери

Елизара Янева се класира убедително за втория кръг на турнира от ITF в Пазарджик - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Елизара Янева се класира убедително за втория кръг на сингъл на втория пореден турнир от ITF за жени в Пазарджик „Goto Diamonds Cup". Надпреварата се провежда на базата на ТК „Фаворит" и е с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната Янева разгроми с 6:0, 6:0 Алина Юнева (Русия) за само 43 минути игра.

Това е шеста поредна победа без да загуби сет за българката, която предната седмица триумфира с титлата на друг турнир в Пазарджик от същия ранг.

Във втория кръг Елизара Янева ще играе срещу Аня Станкович (Сърбия).


По-рано днес Росица Денчева също се класира за втория кръг на сингъл.

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денчева победи с 6:4, 2:6, 6:3 №357 в световната ранглиста Нома Ноа Акугуе (Германия). 18-годишната Денчева ще играе във втория кръг срещу победителката от мача между осмата поставена Леа Бошкович (Хърватия) и Самира Де Стефано (Италия).


Националката Лиа Каратанчева пък загуби драматично на старта със 7:5, 1:6, 5:7 от Татяна Пиери (Италия).


