Новини
Спорт »
Световен футбол »
БФС категорично отрече подкрепа за завръщането на Русия във футболните турнири

БФС категорично отрече подкрепа за завръщането на Русия във футболните турнири

24 Септември, 2025 18:33 379 10

  • бфс-
  • русия-
  • международен футбол-
  • санкции-
  • уефа-
  • георги иванов-
  • война в украйна-
  • български футбол-
  • спортни новини-
  • фалшиви новини

"Това е абсолютна измислица", заяви Георги Иванов

БФС категорично отрече подкрепа за завръщането на Русия във футболните турнири - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз (БФС) излезе с позиция, с която отхвърли разпространяваните слухове за подкрепа на Русия в международния футбол. Новината, че родната централа е застанала зад идеята за връщане на руските отбори в европейските състезания, бе определена като напълно невярна.

Георги Иванов, президент на БФС, категорично заяви, че подобна информация е „фалшива новина“ и подчерта, че никой от българска страна не е изразявал подобна позиция по време на заседанието на Изпълнителния комитет на УЕФА в Тирана, Албания.

„Нито съм бил питан, нито наш представител е правил подобни изказвания. Това е абсолютна измислица“, отсече Иванов.

БФС следва стриктно политиката на българското правителство, което твърдо подкрепя международните санкции срещу Русия.

„България има ясно изразена позиция по този въпрос и ние се съобразяваме с нея. Всякакви решения относно евентуалното завръщане на Русия във футболните форуми ще бъдат взети едва след приключването на военния конфликт“, допълни още президентът на футболната централа.

Припомняме, че след началото на войната в Украйна през февруари 2022 г., всички руски национални и клубни отбори – без значение от възраст или пол – бяха извадени от участие във всички официални международни турнири, квалификации и състезания. Причината за това решение е широкомащабната военна инвазия на Русия в Украйна, която доведе до безпрецедентни санкции в света на спорта.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 9689

    7 0 Отговор
    С една дума,глупави,недоучили лекета.

    18:36 24.09.2025

  • 2 Кьорфишеци

    9 0 Отговор
    Гогата с трети клас, едно толкова начетено момче, никога не би направило такава стъпка. Той даже не знае че Русия съществува.

    18:37 24.09.2025

  • 3 Жан Клод ( с двата ножа)

    6 0 Отговор
    А за ония по надолу дето се пишат европейци, те не са агресори. Е това е свобода на словото...

    18:38 24.09.2025

  • 4 пешо

    3 0 Отговор
    аз съм само с осми клас

    18:44 24.09.2025

  • 5 ШЕФА

    2 1 Отговор
    И ти ли следваш санкциите Бе Гронзо,и как прочете какво пише на тях като си с пети клас и една гънка в главЪтЪ !

    18:45 24.09.2025

  • 6 Ъхъъъъъ.....

    6 1 Отговор
    Важното е нацистки Израел да е във футболните турнири нали ?

    18:50 24.09.2025

  • 7 Големи смешки. Селска им работа

    2 0 Отговор
    заседанието на Изпълнителния комитет на УЕФА че къде другаде да е ако не в Тирана, Албания.....

    18:52 24.09.2025

  • 8 Аятолах

    1 1 Отговор
    БФС ама вас кой ви пита бе утайки

    18:52 24.09.2025

  • 9 Не мислете Русия

    2 1 Отговор
    Вие без санкции не можете да стъпите на турнир

    18:53 24.09.2025

  • 10 Спецназ

    2 1 Отговор
    ГОнзо вече в Голямата Политика, Баце,

    Пцува Путин на салма като се едно оня му свири като Съдия на мача Говеда- Прасета и
    не му дава дузпа бе!

    ГОУЕМ!!

    18:54 24.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ