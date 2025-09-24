БФС категорично отрече подкрепа за завръщането на Русия във футболните турнири

Българският футболен съюз (БФС) излезе с позиция, с която отхвърли разпространяваните слухове за подкрепа на Русия в международния футбол. Новината, че родната централа е застанала зад идеята за връщане на руските отбори в европейските състезания, бе определена като напълно невярна.

Георги Иванов, президент на БФС, категорично заяви, че подобна информация е „фалшива новина“ и подчерта, че никой от българска страна не е изразявал подобна позиция по време на заседанието на Изпълнителния комитет на УЕФА в Тирана, Албания.

„Нито съм бил питан, нито наш представител е правил подобни изказвания. Това е абсолютна измислица“, отсече Иванов.

БФС следва стриктно политиката на българското правителство, което твърдо подкрепя международните санкции срещу Русия.

„България има ясно изразена позиция по този въпрос и ние се съобразяваме с нея. Всякакви решения относно евентуалното завръщане на Русия във футболните форуми ще бъдат взети едва след приключването на военния конфликт“, допълни още президентът на футболната централа.

Припомняме, че след началото на войната в Украйна през февруари 2022 г., всички руски национални и клубни отбори – без значение от възраст или пол – бяха извадени от участие във всички официални международни турнири, квалификации и състезания. Причината за това решение е широкомащабната военна инвазия на Русия в Украйна, която доведе до безпрецедентни санкции в света на спорта.