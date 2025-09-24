Новини
Левски отчете впечатляваща печалба от европейските си мачове

Левски отчете впечатляваща печалба от европейските си мачове

24 Септември, 2025 18:57

"Сините" напред с над 5 млн. лева

Левски отчете впечатляваща печалба от европейските си мачове - 1
Снимка: Факти.БГ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболният Левски разкри официално финансовите резултати от участието си в европейските клубни турнири, като цифрите говорят сами за себе си – „сините“ записват сериозен успех на финансовия фронт. Общите постъпления на столичния клуб от европейските двубои достигат внушителните 6 175 374 лева.

В същото време разходите, свързани с участието в международните срещи, възлизат на 1 033 361 лева. След простата аритметика става ясно, че чистата печалба за Левски е 5 142 013 лева – сума, която със сигурност ще даде допълнителен тласък на клуба в бъдещите му проекти.

Ето какво написаха от Левски:

ПФК "Левски“ информира своите привърженици и партньори за междинните постъпления и разходи, свързани с участието на клуба в европейските клубни турнири през лятото на 2025 г., както и за изпълнението на текущите ангажименти към държавата.

Важно пояснение: посочените по-долу приходи са отчет за конкретния период и не представляват печалба или свободен паричен ресурс. Те не заличават исторически задължения, които продължават да се обслужват по договорените погасителни планове.

Приходи

  • Награден фонд на УЕФА: 2 835 910 лв.

Постъпления по линия на участието в квалификациите на Лига Европа и Лига на конференциите. Очаквано постъпление по сметка до края на октомври 2025 г. (съгласно регламента на УЕФА 2024–27).

  • Билети (европейски домакинства): 2 371 000 лв.

Постъпления от мачовете срещу Апоел (Беер Шева), Спортинг Брага, Сабах и АЗ Алкмаар.

  • Рекламни/спонсорски приходи и телевизионни права (домакинства): 633 464 лв.

Постъпления от активирани договори и излъчване, свързани с европейските домакинства. В тази сума не са включени средства генерирани по дългосрочните спонсорски договори.

  • Продажба на фен артикули (в мачови дни): 335 000 лв.

Разходи (Европейска кампания)

  • Организация и логистика (домакинства + гостувания): 850 005 лв.

Включени са наем на стадион „Васил Левски“, охрана, чартърни полети, хотели и транспорт за мачовете срещу Апоел (Беер Шева), Спортинг Брага, Сабах и АЗ Алкмаар.

  • Дисциплинарни санкции на УЕФА (общо): €93 750 или около 183 356 лв.

Детайли по инциденти:

  • 10.07.2025, домакин срещу Апоел (Беер Шева): €6 000 – пиротехника; €14 000 – блокирани пътеки/стълби;
  • 17.07.2025, гост срещу Апоел (Беер Шева): €11 875 – хвърлени предмети; €10 000 – закъснение;
  • 24.07.2025, домакин срещу Сабах: €14 000 – блокирани пътеки/стълби;
  • 07.08.2025, домакин срещу Спортинг Брага: €8 000 – блокирани пътеки/стълби;
  • 21.08.2025, домакин срещу АЗ Алкмаар: €3 875 – хвърлени предмети;
    €16 000 – блокирани пътеки/стълби;
  • 28.08.2025, гост срещу АЗ Алкмаар: €10 000 – дискриминационен банер с условна рестрикция/пробация с 2-годишен период.

Официалният мотив за последната санкция на УЕФА гласи:

“Crowd behaviour (away team) – controversial banner. Post-match issue. After the match a group of Levski supporters displayed a Bulgarian flag with the inscription „Defend Europe„, a slogan potentially associated with far-right movements and considered a political and discriminatory message, which in any case requires further investigation.” – след експертна оценка клубът реши да не обжалва санкцията поради нисък шанс за отмяна и допълнителни разходи.

  • Санкция за Апоел (Беер Шева) по сигнал на ПФК „Левски“:
    €30 000 и частично затваряне на минимум 500 съседни места за 1 домакински мач (нарушения, свързани с расизъм/дискриминация).

Плащания към НАП (месечна справка)

220 000 лв. месечно – вноска по разсрочените лихви съгласно подписаното споразумение.

Остатък към днешна дата: 2 686 505,90 лв.

Срок за обслужване: до края на 2026 г.

Клубът поддържа приетата през 2023 г. оздравителна рамка и не трупа нови просрочия.

Управленска рамка

ПФК „Левски“ АД не трупа нови просрочени задължения, покрива текущите си ангажименти и поддържа ясна финансова дисциплина.

Редовните финансови актуализации остават наш устойчив ангажимент поет пред привърженици и партньори.

Паралелно с обслужването на стари задължения, част от постъпленията се инвестират в клубни подобрения и инфраструктура, както и в подобрени условия за ключови фигури от спортно-техническия щаб и състава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 браво

    3 2 Отговор
    Колкото и да плюят хората по Наско той спаси Левски. Браво! Дано отбора продължава така, да има чисти и прозрчни финанси и да не се връща към тертипа на олигарха-бащица както много други родни клубове.

    Коментиран от #5

    19:09 24.09.2025

  • 2 Левски

    4 1 Отговор
    Супер само Левски, браво на ръководството и отбора.Догодина живи и здрави още поне 5 милиона отгоре.За четири пет години и сме изчистели дълговете.А едни други със Далавери и Припознаване на Литекс видяхме докъде стигнаха.

    19:18 24.09.2025

  • 3 нацку раев

    2 2 Отговор
    потривам крадливи ръчички

    19:35 24.09.2025

  • 4 ВарнаМоряците

    2 0 Отговор
    тимажиите могат ли да смятат, издъниха се най позорно ........

    19:38 24.09.2025

  • 5 Син Хун

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "браво":

    Ние, феновете спасихме любимия тим непобедим с безрезервната си подкрепа на стадиона и във фен шоп магазина на Георги Аспарухов!

    20:29 24.09.2025

