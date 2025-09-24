Ботев Враца не се забави: Представи новия си треньор

Футболният клуб Ботев Враца официално обяви назначаването на Тодор Симов за старши треньор, слагайки ново начало след раздялата с Христо Янев. Младият, но вече доказан специалист ще ръководи отбора през предстоящия сезон, като амбициите са насочени към стабилност и развитие.

Симов е на 40 години и се радва на респектираща визитка в българския футбол. Той се утвърди като успешен национален селекционер на юношеските формации до 17 и до 19 години, където остави ярка следа с работата си и постигнатите резултати.

Преди да поеме юношеските национали, Симов трупа ценен опит в Левски София, където е част от треньорските щабове на именити наставници като Станимир Стоилов, Георги Дерменджиев, Делио Роси и Славиша Стоянович. В определени моменти дори поема ролята на старши треньор на "сините" в официални срещи.

Освен впечатляващата си треньорска кариера, Тодор Симов е добре познат и като бивш футболист, защитавал цветовете на редица родни професионални клубове. Богатият му опит на терена и край тъчлинията са гаранция за нова енергия и свежи идеи в Ботев Враца.