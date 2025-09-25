Арсенал с категорична победа и дебютен гол на ново попълнение в Карабао Къп

Арсенал елиминира Порт Вейл с 2:0 в гостуване от 1/16-финалите на престижния турнир за Купата на Лигата на Англия – Карабао Къп. Срещата се проведе на стадион "Вейл Парк" в Стоук он Трент, където "артилеристите" не оставиха съмнение в превъзходството си.

Още в началните минути лондончани поеха инициативата. Новото лице в състава – Еберечи Езе, който наскоро пристигна от Кристъл Палас, се разписа за първи път с екипа на Арсенал. Той откри резултата в 8-ата минута след брилянтна асистенция от младата надежда Майлс Люис-Скели, който едва на 18 години вече впечатлява с изявите си.

Втората част донесе още радост за гостите. В 81-ата минута на терена се появи Леандро Тросар, който само пет минути по-късно удвои преднината на Арсенал. Белгийският национал се възползва от отличен пас на Уилям Салиба и оформи крайното 2:0.