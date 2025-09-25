Новини
Спорт »
Световен футбол »
УЕФА обмисля изключване на израелските клубове от европейските турнири

УЕФА обмисля изключване на израелските клубове от европейските турнири

25 Септември, 2025 20:27 489 7

  • уефа-
  • израел-
  • изключване-
  • футболни отбори-
  • европейски турнири-
  • фифа-
  • газа-
  • международни мачове-
  • спортни новини

Преобладаващата част от 20-членния Изпълнителен комитет е склонна да подкрепи мярката

УЕФА обмисля изключване на израелските клубове от европейските турнири - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

УЕФА е на прага да гласува за изваждане на израелските отбори от всички свои състезания. Причината – продължаващият военен конфликт в Ивицата Газа, който поставя под въпрос участието на Израел във футболните надпревари на Стария континент.

Според източници, пожелали анонимност пред „Асошиейтед прес“, преобладаващата част от 20-членния Изпълнителен комитет на УЕФА е склонна да подкрепи мярката за отстраняване на израелските клубове и национални формации от международните срещи.

Решението се очаква да бъде взето в следващите дни, като темата остава изключително деликатна и предизвиква разнопосочни реакции в спортните среди. Този драматичен обрат идва само две седмици преди националният тим на Израел да поднови битката си за класиране на Световното първенство през 2026 г., където му предстоят ключови гостувания срещу Норвегия и Италия.

Неяснотата около бъдещето на израелските футболисти хвърля сянка върху подготовката им и създава напрежение сред феновете.

Връзките между президента на ФИФА Джани Инфантино и бившия американски държавен глава Доналд Тръмп, известен с твърдата си подкрепа за Израел, допълнително усложняват ситуацията. Припомняме, че САЩ, заедно с Канада и Мексико, са домакини на предстоящия Мондиал, а подкрепата на американската администрация се смята за ключова за успешната организация на турнира. Очаква се Управителният съвет на ФИФА да обсъди казуса на предстояща среща в Цюрих следващата седмица.

Междувременно, информацията за почти сигурното изваждане на израелските отбори бе потвърдена и от авторитетни издания като „Таймс“ и „Israel Hayom“. Според публикации в пресата, някои от водещите европейски клубове са изразили опасения и са се обърнали към УЕФА с молба да не бъдат насрочвани мачове срещу израелски съперници. От централата обаче категорично отрекоха да са получавали официални писма с подобно съдържание.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВИНАГИ СЪМ СЕ ЧУДИЛ

    9 0 Отговор
    Израел не е в Европа, защо участват в евротурнирите??

    20:33 25.09.2025

  • 2 Не ми е ясно

    6 0 Отговор
    кЪв го дирят мушетата
    в европейските турнири !!!!
    Е, признавам, че поне една
    хубава работа свършиха,
    като ни удариха рамо
    за САЩ 94-та.

    20:34 25.09.2025

  • 3 Спецназ

    7 0 Отговор
    УЕФА е организация за ЕВРОПА!

    Израел са в Азия- ФАКТ!

    По същата логика можем да поканим и Япония на Европейското - его къде е!!

    20:34 25.09.2025

  • 4 Иван

    5 0 Отговор
    След като за руснаците е забранено, защо за евреите да може.

    20:43 25.09.2025

  • 5 Милен

    1 0 Отговор
    Колкото Израел имат право да участват в евротурнирите, толкова имат и ЮАР, Австралия, Нова Зеландия, Конго, Сенегал и други колонии на европейските държави.

    Коментиран от #7

    20:47 25.09.2025

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Изключване, и то ЗАВИНАГИ.
    Израел не е в Европа...

    21:05 25.09.2025

  • 7 Лост

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Милен":

    Австралия е участвала на Евровизия.

    21:08 25.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ