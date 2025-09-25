УЕФА обмисля изключване на израелските клубове от европейските турнири

УЕФА е на прага да гласува за изваждане на израелските отбори от всички свои състезания. Причината – продължаващият военен конфликт в Ивицата Газа, който поставя под въпрос участието на Израел във футболните надпревари на Стария континент.

Според източници, пожелали анонимност пред „Асошиейтед прес“, преобладаващата част от 20-членния Изпълнителен комитет на УЕФА е склонна да подкрепи мярката за отстраняване на израелските клубове и национални формации от международните срещи.

Решението се очаква да бъде взето в следващите дни, като темата остава изключително деликатна и предизвиква разнопосочни реакции в спортните среди. Този драматичен обрат идва само две седмици преди националният тим на Израел да поднови битката си за класиране на Световното първенство през 2026 г., където му предстоят ключови гостувания срещу Норвегия и Италия.

Неяснотата около бъдещето на израелските футболисти хвърля сянка върху подготовката им и създава напрежение сред феновете.

Връзките между президента на ФИФА Джани Инфантино и бившия американски държавен глава Доналд Тръмп, известен с твърдата си подкрепа за Израел, допълнително усложняват ситуацията. Припомняме, че САЩ, заедно с Канада и Мексико, са домакини на предстоящия Мондиал, а подкрепата на американската администрация се смята за ключова за успешната организация на турнира. Очаква се Управителният съвет на ФИФА да обсъди казуса на предстояща среща в Цюрих следващата седмица.

Междувременно, информацията за почти сигурното изваждане на израелските отбори бе потвърдена и от авторитетни издания като „Таймс“ и „Israel Hayom“. Според публикации в пресата, някои от водещите европейски клубове са изразили опасения и са се обърнали към УЕФА с молба да не бъдат насрочвани мачове срещу израелски съперници. От централата обаче категорично отрекоха да са получавали официални писма с подобно съдържание.