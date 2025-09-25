Весела Лечева: "Велика победа! България показа световна класа и продължава да мечтае"

Председателят на БОК Весела Лечева поздрави националния отбор по волейбол, който спечели с 3:2 срещу САЩ и се класира за полуфиналите на Световното първенство във Филипините.
„Велика победа, която носи радост на българските спортни фенове и на целия български народ!
Най-младият отбор на Световното първенство спечели убедителни победи по пътя си към топ 4, демонстрирайки талант, сила, психическа устойчивост и невероятен дух! Мачът срещу САЩ, в който победата дойде след драматичен обрат, направи успеха още по-ценен.
Не са много моментите, в които сме истински горди, че сме българи. Не са много моментите, в които показваме, че можем да се опълчим на най-силните в света. Днес беше такъв ден!
България показа световна класа, а ние продължаваме да мечтаем“, написа Лечева.
Куба и Бразилия донякъде бяха на нашето ниво за оттатък Голямата Вода казвам.
Иначе браво на момчетата, тука сме нЕкакво малко гнездо за ГОЛЕМИ във волейбола! ФАКТ!!!
До коментар #3 от "УЖАС":В регистъра в СГС е вписана Костадинова, значи е тя.Съдът скоро ще се обяви, че тя е председател и оная мутреса ще се омете.
