Новини
Спорт »
Волейбол »
Весела Лечева: "Велика победа! България показа световна класа и продължава да мечтае"

Весела Лечева: "Велика победа! България показа световна класа и продължава да мечтае"

25 Септември, 2025 19:05 512 5

  • председателят-
  • бок -
  • весела лечева -
  • поздрави-
  • националния отбор по волейбол-
  • сащ -
  • класира -
  • полуфиналите -
  • световното първенство филипините

Националният ни тим по волейбол се класира за полуфиналите на Световното първенство

Весела Лечева: "Велика победа! България показа световна класа и продължава да мечтае" - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Председателят на БОК Весела Лечева поздрави националния отбор по волейбол, който спечели с 3:2 срещу САЩ и се класира за полуфиналите на Световното първенство във Филипините.

„Велика победа, която носи радост на българските спортни фенове и на целия български народ!

Най-младият отбор на Световното първенство спечели убедителни победи по пътя си към топ 4, демонстрирайки талант, сила, психическа устойчивост и невероятен дух! Мачът срещу САЩ, в който победата дойде след драматичен обрат, направи успеха още по-ценен.

Не са много моментите, в които сме истински горди, че сме българи. Не са много моментите, в които показваме, че можем да се опълчим на най-силните в света. Днес беше такъв ден!

България показа световна класа, а ние продължаваме да мечтаем“, написа Лечева.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор
    Тази и другата коза, разбраха ли се най сетне коя колко ще краде?

    19:09 25.09.2025

  • 2 Спецназ

    4 0 Отговор
    Преди време САЩ не ги имахме за живи.

    Куба и Бразилия донякъде бяха на нашето ниво за оттатък Голямата Вода казвам.

    Иначе браво на момчетата, тука сме нЕкакво малко гнездо за ГОЛЕМИ във волейбола! ФАКТ!!!

    19:12 25.09.2025

  • 3 УЖАС

    2 0 Отговор
    КОЯ ОТ ДВЕТЕ МУТРЕСИ СЕГА Е ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА БЕ ГОСПОДА ПОДЛОГИ ?

    Коментиран от #5

    19:12 25.09.2025

  • 4 мунчо в затвора!

    0 3 Отговор
    Тая метреса на мунчо не е председател на БОК, а до решението на съда председател е Костадинова.

    19:18 25.09.2025

  • 5 мунчо в затвора!

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "УЖАС":

    В регистъра в СГС е вписана Костадинова, значи е тя.Съдът скоро ще се обяви, че тя е председател и оная мутреса ще се омете.

    19:20 25.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ