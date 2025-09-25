Новини
„Стоичков – Филмът“ – българската легенда, която тръгва към световните екрани

25 Септември, 2025 20:46

Предстоящият игрален филм ще бъде мащабна продукция без аналог, национален проект, който ще вълнува цялата страна и ще остави следа на международната сцена

„Стоичков – Филмът“ – българската легенда, която тръгва към световните екрани - 1
Снимка: Иван Ерменков
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

„Стоичков – Филмът“ ще разкаже живота и кариерата на Легендарната осмица на голям екран. Премиерата на лентата е планирана за края на 2027-а, а амбициите на екипа са мащабният кино проект да бъде без аналог и да се превърне в събитие, което ще вълнува цялата страна през следващите години и ще остави следа на международната сцена. Новината бе съобщена на специално събитие на 25 септември 2025 г. в MINA Sofia - първото имерсивно пространство в столицата.

Зад камерата застава режисьорът-визионер Мартин Макариев – професионалист с безпогрешно око, за когото няма непреодолими кино граници. Неговият талант, заедно с креативния екип в състав Александър Сано и Владимир Памуков, ще отведе зрителите отвъд образа на Стоичков и ще разкрие най-драматичните, най-съкровените и най-велики моменти от живота на човека, превърнал се в емблема и вечна гордост за България. Историята е поверена на Георги Ангелов – сценарист, с когото Макариев отново обединява сили, следвайки вече доказана успешна творческа формула.

„Още при първата ни среща с екипа за лентата ме провокираха с думите: „Христо, имаш една важна несвършена работа в този живот!“ Погледнах ги първо изненадано, а после и лошо. А те бързо обясниха: „Имаш славна история, но нямаш филм!“. Ама тогава какво чакате, им отговорих! Направете го! И да стане хубав, защото… Левачката ми още си я бива!“, разказа Христо Стоичков.

„След като всички овации заглъхнаха и стадионите опустяха, остава споменът за човека, който направи така, че България да има лице и име пред света. Стоичков ни даде гордостта да вървим с високо вдигната глава, когато се изрече думата „Българин“ – днес е наш ред да разкажем неговата история и да му върнем жеста. Един за всички и всички за един“, заяви Мартин Макариев.

„Имаме уникален, може би дори исторически, шанс чрез филм за една световна спортна легенда да обърнем прожекторите към България. Христо го заслужава, както и нацията ни“, коментира Александър Сано.

„Обичам да се шегувам с Христо, защото малко хора го правят. И затова му казвам да не се притеснява дали ще стане хубав филм. Обещах му, ако не ни дадат награда, да се качим на сцената на някой фестивал и да си я вземем с бой. Тази идея обаче не му допадна изобщо. И сега няма как - тръгваме по трудния начин към мечтата ни за нещо запомнящо се. Ако не друго, поне мечти имаме!“, допълни Владимир Памуков.

Зад проекта застава и Winbet. „Киното е една от най-достъпните форми на изкуство и за нас като компания, пряко ангажирана в подкрепа за българския спорт е важно да бъде създаден филм, чрез който да бъде отдадена заслужената почит на наследството на Христо Стоичков, за да бъде то съхранено и предадено за бъдещите поколения“, споделиха от компанията.

Към проекта се присъединява и Община Пловдив – не просто като партньор, а като гарант за неговата кауза, престиж и национално значение. Подкрепата на родния град на Камата придава на филма още по-силен заряд и го утвърждава като събитие със специално място в българската култура и идентичност.

Международен партньор по реализацията и разпространението на филма е Cloud9 Studios - американска компания, наложила се в световната кино индустрия с внимателно подбрани висококачествени продукции с потенциал за глобален успех. Студиото поставя акцент върху силното творческо разказване и стратегическите партньорства, сред които и съвместната работа с Angeles Studios по проекта Zero A.D. – една от най-големите филмови продукции с предстояща премиера. В нея участват звезди като Бен Менделсон, Джим Кавийзъл и Гаел Гарсия Бернал, а главната роля е поверена на Дева Касел – дъщерята на Моника Белучи и Венсан Касел.

„Стоичков – Филмът“ ще излезе и извън пределите на страната, за да представи България на световната сцена. Това е филм, който принадлежи на всички – история за победите, за характера и за непримиримия дух на един човек и на една нация.

Замислен като национален проект, „Стоичков – Филмът“ дава възможност на всеки българин да бъде част от история, която ще остане за поколенията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Българка

    5 1 Отговор
    Ицо мерудията... Легендарен футболист... Човешката му страна е кръгла нула -0. Треньорската му кариера дори и нула не е... Дали във филма ще има кадри как се движеше със синя лампа в колата си по жълтите павета, дадена му от друг Любимец на народа - тиквата българоубиец?
    Абсолютно ненужна реклама за една много дребна душица, готова да рекламира абсолютно всичко - от комар до най-долнопробната шльокавица и развалени домати, и изсъхнали марули!

    20:55 25.09.2025

  • 3 Помак

    4 1 Отговор
    Писна ни а брат ...незнам какво толко си направил за бг ..точно това ,че другите през 94 или там 95 ли беше ,просто бяха слаби ( Германия и останалите) ..това не беше победа на силните ..а Ено реване и плакане другите да са слаби

    20:58 25.09.2025

  • 7 1480

    3 1 Отговор
    туй е реклама на кауфланд бе

    21:01 25.09.2025

  • 10 Спецназ

    1 0 Отговор
    Ще го гледам заради култовите му реплики към Съдията:

    Говора е изрязан, четем по устните:
    Ти ли ша ми даваш картон ду..ч и сви.каджия на ма.ка си у п...та!!!

    21:04 25.09.2025

  • 11 Колко низка самооценка трябва

    2 0 Отговор
    Да си имал ,че толкова много да се гордееш и радваш че си станал четвърти , и ставайки четвърти автоматично си се превърнал в ". Легенда " ,това е смешно и нахално глупаво , няколкократно световни шампиони не са се държали толкова самохвалко и нагло

    21:05 25.09.2025

