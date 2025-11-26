Новини
Спорт »
Световен футбол »
Анимационен сериал ще разкаже необикновения живот на Диего Марадона

Анимационен сериал ще разкаже необикновения живот на Диего Марадона

26 Ноември, 2025 16:57 290 0

  • анимационен сериал -
  • легенда-
  • диего армандо марадона-
  • reliance animation в-
  • поредица-
  • световен футбол-
  • проект-
  • филм

Новият проект ще проследи вдъхновяващия път на легендата

Анимационен сериал ще разкаже необикновения живот на Диего Марадона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Съвсем скоро на екран ще се появи уникален анимационен сериал посветен на легендарния Диего Армандо Марадона. Индийската компания Reliance Animation вече е придобила правата за създаването на поредицата, която обещава да потопи зрителите в пъстрия свят на аржентинската икона.

Новият анимационен проект ще проследи вдъхновяващия път на Марадона – от скромното му детство в Буенос Айрес до върховете на световния футбол. Сериалът ще акцентира върху най-емблематичните моменти от неговата кариера, драматичните му лични изпитания и огромното му влияние върху спорта и културата. Зрителите ще станат свидетели на незабравими мигове – от първите стъпки на Марадона с топката до триумфите му на световната сцена, както и на битките, които води извън терена.

Сюжетът ще разкрие не само футболните му постижения, но и човешката страна на един от най-обичаните спортисти на всички времена.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ