Анимационен сериал ще разкаже необикновения живот на Диего Марадона

Съвсем скоро на екран ще се появи уникален анимационен сериал посветен на легендарния Диего Армандо Марадона. Индийската компания Reliance Animation вече е придобила правата за създаването на поредицата, която обещава да потопи зрителите в пъстрия свят на аржентинската икона.

Новият анимационен проект ще проследи вдъхновяващия път на Марадона – от скромното му детство в Буенос Айрес до върховете на световния футбол. Сериалът ще акцентира върху най-емблематичните моменти от неговата кариера, драматичните му лични изпитания и огромното му влияние върху спорта и културата. Зрителите ще станат свидетели на незабравими мигове – от първите стъпки на Марадона с топката до триумфите му на световната сцена, както и на битките, които води извън терена.

Сюжетът ще разкрие не само футболните му постижения, но и човешката страна на един от най-обичаните спортисти на всички времена.