Българският футболен съюз започва изграждането на Академия БФС

18 Декември, 2025 12:26 486 2

Проектът е насочен към цялостното развитие на талантливите деца

Българският футболен съюз започва изграждането на Академия БФС – стратегически проект, насочен към цялостното развитие на талантливите деца в българския футбол чрез модерен, централизиран и дългосрочен модел на обучение.

Академията ще стартира през сезон 2026/27 и ще обединява футболна подготовка, образование и личностно развитие в една система. Децата ще тренират заедно, ще учат заедно и ще играят заедно, като ще бъдат една паралелка с напълно координиран учебно-тренировъчен процес. Предвиден е пълен пансион и всички необходими условия за живот, обучение и възстановяване.

Тренировъчният процес ще се провежда спрямо най-актуалните европейски практики и изисквания на ФИФА и УЕФА за развитие на таланта, като за целта към екипа на БФС ще се присъедини методист на световната футболна централа, който ще работи ежедневно със състезателите.

Академия БФС ще разполага с пълен професионален щаб – треньори, кондиционен треньор, треньор на вратари, анализатор, спортен психолог, педагози, медицински екип, физиотерапевт и нутриционист.

Селекцията ще се извършва чрез кастинги в цялата страна с ясни спортно-технически, физически и психо-социални критерии, за да получи всеки талант равен шанс за развитие в елитна среда.

Създаването на Академия БФС е ключова стъпка в изграждането на устойчив модел за детско-юношеския футбол и инвестиция в бъдещото поколение.


  • 1 Академия БФС ще разполага

    0 0 Отговор
    Академия БФС ще разполага с пълен професионален щаб – треньори, кондиционен треньор, треньор на вратари, анализатор, спортен психолог, педагози, медицински екип, физиотерапевт и нутриционист. ----------------- ПАК ОТ БЮДЖЕТА ЛИ?

    12:45 18.12.2025

  • 2 ШЕФА

    1 1 Отговор
    Чудесно,само където там ще играят децата на тези които черпят осмокласника и имат пари да дават на треньора да пуска неговото дете,а кадърните извън терена или в най добрият случай на скамейката.Гарантирано от БФС !

    13:17 18.12.2025

