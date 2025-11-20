Президентът на Реал Мадрид разкри за уникален проект

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес разкри вълнуващи подробности за новия проект на клуба за виртуална реалност, наречен Infinite Bernabeu.

В сътрудничество с технологичния гигант Apple, инициативата обещава да "отвори вратите на стадиона за цялата планета".

За реализирането на проекта са използвани над 30 специални камери, които са заснели уникални кадри по време на победата на Реал Мадрид с 1:0 над Ювентус в Шампионската лига на 22 октомври. Камерите са били разположени навсякъде – от тунела и пресцентъра до самата аутлиния на терена.

Този експериментален запис ще бъде пуснат като документален филм за очилата за виртуална реалност на американската технологична компания.

"Това е проект, който преследвам от много години: да позволя на всеки фен да изпита вълнението на „Бернабеу“, сякаш е точно тук, на стадиона. Наричам го „Безкрайният Бернабеу“ – място, където всеки, от собствения си дом, може да преживее мач на живо с усещане за присъствие и емоция, което преди беше невъзможно."

Амбициите на Флорентино Перес за мултифункционалност на съоръжението вече дават резултати. Миналата неделя "Сантяго Бернабеу" прие първия мач от редовния сезон на NFL в Испания. Пред 78 610 зрители Маями Долфинс победиха Вашингтон Командърс с 16:13.

Проектът с Apple обаче цели да премахне физическите граници.

Въпреки огромния потенциал за печалби, президентът на "белия балет" настоява, че парите не са основната мотивация: "Икономическото въздействие е важно, разбира се, но не трябва да бъде нашата мания в краткосрочен план. Това, което е наистина специално, е възможността да предложим на милиард фенове на Реал Мадрид по света изживяването, за което мечтаят", завършва Перес.