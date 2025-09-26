Хванаха Димитър Бербатов с мощен звяр и в нарушение, отнесе глоба

Димитър Бербатов беше глобен от патрулка в близост до паметника "Левски" за неправилно паркиране и чинно си плати 50 лева, пише Телеграф.
Оказа се, че Бербо има и други неплатени задължения, които полицаите му връчиха - все за дребни нарушения. Повечето са за говорене по телефон по време на шофиране, та се наложи някогашният голмайстор на Висшата лига да си бръкне и за тях.
По този начин Бербатов сефтоса чисто новия си „Мерцедес” G-класа, който си поръча съвсем наскоро, и струва около 300 хиляди лева.
1 внимавайте
12:40 26.09.2025
2 Хан Ауспух
12:42 26.09.2025
3 Карлос Друсар
12:58 26.09.2025
4 Няма дребни ...
Коментиран от #6
12:59 26.09.2025
5 Факт
13:18 26.09.2025
6 Хаха
До коментар #4 от "Няма дребни ...":Дреме им на "дребните душици" Ицо и Бербатов за световнонеизвестни, но "едри душици", като теб!
Само за сравнение - ти знаеш кои са и ги коментираш, а те неподозират за съществуването ти, камо ли да те коментират....
13:21 26.09.2025
7 ЙЕЛОУ ТАКСИ
13:29 26.09.2025
8 БгСеляндур
Коментиран от #10
13:46 26.09.2025
9 Коцето (Калки) и Емрах със "спорт мод-а"
За милиони няма закони!
13:47 26.09.2025
10 ВИДЯ ЛИ С КОЕ ОБУТ....ЕСПАДРИЛИ..
До коментар #8 от "БгСеляндур":МоОЖЕ ДА СА ОТ ТРИХИЛ. ЕВРАКИС АМА ЕСПАДРИЛИ. СЪЩО КЪТУ БОСА НА ФЛ АЙЕР. И ЗИМАТА ХОДИ ПО ДЖАПАНКИ АМА В ЮЖНИТЕ СТРАНИ
13:54 26.09.2025
11 ха ха
13:55 26.09.2025