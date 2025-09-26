Новини
Спорт »
Бг футбол »
Хванаха Димитър Бербатов с мощен звяр и в нарушение, отнесе глоба

Хванаха Димитър Бербатов с мощен звяр и в нарушение, отнесе глоба

26 Септември, 2025 12:30 1 410 11

  • димитър бербатов-
  • футбол-
  • глоба

Бербо има и други неплатени задължения, които полицаите му връчиха - все за дребни нарушения

Хванаха Димитър Бербатов с мощен звяр и в нарушение, отнесе глоба - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Димитър Бербатов беше глобен от патрулка в близост до паметника "Левски" за неправилно паркиране и чинно си плати 50 лева, пише Телеграф.

Оказа се, че Бербо има и други неплатени задължения, които полицаите му връчиха - все за дребни нарушения. Повечето са за говорене по телефон по време на шофиране, та се наложи някогашният голмайстор на Висшата лига да си бръкне и за тях.

По този начин Бербатов сефтоса чисто новия си „Мерцедес” G-класа, който си поръча съвсем наскоро, и струва около 300 хиляди лева.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 внимавайте

    3 1 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Същата се занимава и с телефонни измами.

    12:40 26.09.2025

  • 2 Хан Ауспух

    9 10 Отговор
    Тоя бookлyykk трябва да бъда вкаран в трудов лагер докато не пyykнee!

    12:42 26.09.2025

  • 3 Карлос Друсар

    11 1 Отговор
    Иначе се кара на абитуриенти, че се возели по вратите на бала си. Играе го пример за подражание, докато той самият нарушава елементарни правила. Гeйтак мaзен прoвален.

    12:58 26.09.2025

  • 4 Няма дребни ...

    7 3 Отговор
    Няма дребни нарушения. Има дребни душици. Като въпросния Барбуков, както му вика чичо ни Пенчо. Стратегът от Мировяне. И филми за кирливана Ицата Стоичков. Певци песни им пеят. Игрални филми се снимат.

    Коментиран от #6

    12:59 26.09.2025

  • 5 Факт

    3 1 Отговор
    За говорене по телефон се отнемат и 8 контролни точки.

    13:18 26.09.2025

  • 6 Хаха

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Няма дребни ...":

    Дреме им на "дребните душици" Ицо и Бербатов за световнонеизвестни, но "едри душици", като теб!
    Само за сравнение - ти знаеш кои са и ги коментираш, а те неподозират за съществуването ти, камо ли да те коментират....

    13:21 26.09.2025

  • 7 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    6 0 Отговор
    И тоя г@лф0н ми бил за пример ...

    13:29 26.09.2025

  • 8 БгСеляндур

    2 0 Отговор
    по тъпите му реклами ще го познаете, и тоя иска да става шеф на БФС, опазил на бог от такива лекета

    Коментиран от #10

    13:46 26.09.2025

  • 9 Коцето (Калки) и Емрах със "спорт мод-а"

    2 0 Отговор
    Айде, айде не ни втълпявайте че вскички са плащачи....докато дерете народа.
    За милиони няма закони!

    13:47 26.09.2025

  • 10 ВИДЯ ЛИ С КОЕ ОБУТ....ЕСПАДРИЛИ..

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "БгСеляндур":

    МоОЖЕ ДА СА ОТ ТРИХИЛ. ЕВРАКИС АМА ЕСПАДРИЛИ. СЪЩО КЪТУ БОСА НА ФЛ АЙЕР. И ЗИМАТА ХОДИ ПО ДЖАПАНКИ АМА В ЮЖНИТЕ СТРАНИ

    13:54 26.09.2025

  • 11 ха ха

    0 0 Отговор
    за такива глобата трябва да е 500 лв , а "чинно" си плати 50 лв си е подигравка с редовите граждани за които и 20 лв са много , глобите според доходите е най правилния модел

    13:55 26.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ