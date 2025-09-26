Хванаха Димитър Бербатов с мощен звяр и в нарушение, отнесе глоба

Димитър Бербатов беше глобен от патрулка в близост до паметника "Левски" за неправилно паркиране и чинно си плати 50 лева, пише Телеграф.

Оказа се, че Бербо има и други неплатени задължения, които полицаите му връчиха - все за дребни нарушения. Повечето са за говорене по телефон по време на шофиране, та се наложи някогашният голмайстор на Висшата лига да си бръкне и за тях.

По този начин Бербатов сефтоса чисто новия си „Мерцедес” G-класа, който си поръча съвсем наскоро, и струва около 300 хиляди лева.