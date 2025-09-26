Новини
Александър Зверев и Лоренцо Музети с победи в Пекин

26 Септември, 2025 19:06 381 1

Нови предизвикателства ги очакват във втория кръг

Александър Зверев и Лоренцо Музети с победи в Пекин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Александър Зверев и Лоренцо Музети преодоляха първия кръг на престижния тенис турнир от сериите ATP 500 в Пекин.

Германският ас и втори поставен в схемата Александър Зверев показа завидна концентрация и хладнокръвие, като надигра италианеца Лоренцо Сонего с категоричното 6:4, 6:3. След равностойно начало, в което двамата тенисисти не отстъпваха в подаванията си, Зверев нанесе решителен удар в десетия гейм на първия сет, пробивайки съперника си и затваряйки частта.

Във втората част германецът бързо натрупа комфортна преднина от 5:1, която се оказа непреодолима за Сонего и му донесе заслужен успех.

В следващия кръг Зверев ще се изправи срещу френския талант Корентен Муте, който елиминира нидерландеца Талон Грийкспор след здрава битка – 6:4, 7:5.

Лоренцо Музети, четвърти в основната схема, трябваше да премине през истински трилър, за да се класира напред. Италианецът се наложи над французина Джовани Мпечи Перикар след три драматични сета – 7:6(3), 6:7(4), 6:4.

Музети срещна сериозни затруднения срещу мощния сервис на Мпечи Перикар, който реализира впечатляващите 14 аса и 38 уинъра. Въпреки това, в дългите разигравания италианецът показа по-голяма устойчивост и тактическа зрялост, което му донесе победата, макар и с по-скромни статистики – 4 аса и 20 печеливши удара.

Във втория кръг Музети ще премери сили с още един представител на Франция – опитния Адриан Манарино. Двамата имат по една победа в преките си двубои досега.


