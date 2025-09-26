Новини
Гаджето на Ландо Норис нажени социалните мрежи с горещи кадри от Бали

26 Септември, 2025 19:43

Маги Корсейро предизвика истински фурор в Instagram

Гаджето на Ландо Норис нажени социалните мрежи с горещи кадри от Бали - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Докато светът на Формула 1 беше вперил поглед в ожесточената битка на Ландо Норис по време на Гран При на Азербайджан, неговата половинка – изкусителната Маги Корсейро – предизвика истински фурор в Instagram.

Докато британският пилот се опитваше да навакса изоставането си в шампионата, красавицата се наслаждаваше на екзотичната атмосфера на Бали, далеч от шума на моторите и напрежението на състезателната писта. Вместо да подкрепя любимия си от трибуните в Баку, Маги избра да се отдаде на заслужена почивка под палмите. Тя не пропусна да сподели с последователите си серия от зашеметяващи снимки, които мигновено разпалиха въображението на феновете.

На един от най-коментираните кадри Корсейро позира пред огледало, облечена в елегантен бански в кафяво, подчертаващ перфектните ѝ форми и безупречен стил.

Междувременно, за Ландо Норис надпреварата в Азербайджан се оказа разочароваща – след удар в предпазната стена на 15-ия завой, той финишира едва седми, пропускайки шанса да скъси дистанцията до лидерите в генералното класиране.

Въпреки спортното разочарование, вниманието на феновете се пренесе към слънчевите приключения на Маги, която с лекота „запали“ социалните мрежи и събра хиляди лайкове и коментари. Очевидно е, че докато Ландо се бори за точки на пистата, Маги Корсейро печели сърцата на последователите си с неподражаем чар и стил. Снимките ѝ от Бали се превърнаха в истински хит, а феновете вече очакват с нетърпение следващите ѝ публикации.




КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  хмм

    7 0 Отговор
    И сега да ръкопляскаме ли трябва? Местя.

    19:44 26.09.2025

  🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 1 Отговор
    Снимките не са от БАЛИ,
    а от леглото в което са я Е-БАЛИ ❗

    Коментиран от #3

    20:11 26.09.2025

  редник

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Я-а, байото бил и завистлив... 😁

    20:25 26.09.2025

  Пич

    6 1 Отговор
    Хубава , но от заетите позиции на снимките се вижда че е проста и ограничена !

    20:32 26.09.2025

  таксиджия 🚖

    2 0 Отговор
    Естествена млада красавица 10/10 😍

    Коментиран от #6

    21:15 26.09.2025

  Химик

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "таксиджия 🚖":

    Дадох ти плюс, защото няма пластмасови сиси.

    23:10 26.09.2025

