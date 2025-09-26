Гаджето на Ландо Норис нажени социалните мрежи с горещи кадри от Бали

Докато светът на Формула 1 беше вперил поглед в ожесточената битка на Ландо Норис по време на Гран При на Азербайджан, неговата половинка – изкусителната Маги Корсейро – предизвика истински фурор в Instagram.
Докато британският пилот се опитваше да навакса изоставането си в шампионата, красавицата се наслаждаваше на екзотичната атмосфера на Бали, далеч от шума на моторите и напрежението на състезателната писта. Вместо да подкрепя любимия си от трибуните в Баку, Маги избра да се отдаде на заслужена почивка под палмите. Тя не пропусна да сподели с последователите си серия от зашеметяващи снимки, които мигновено разпалиха въображението на феновете.
На един от най-коментираните кадри Корсейро позира пред огледало, облечена в елегантен бански в кафяво, подчертаващ перфектните ѝ форми и безупречен стил.
Междувременно, за Ландо Норис надпреварата в Азербайджан се оказа разочароваща – след удар в предпазната стена на 15-ия завой, той финишира едва седми, пропускайки шанса да скъси дистанцията до лидерите в генералното класиране.
Въпреки спортното разочарование, вниманието на феновете се пренесе към слънчевите приключения на Маги, която с лекота „запали“ социалните мрежи и събра хиляди лайкове и коментари. Очевидно е, че докато Ландо се бори за точки на пистата, Маги Корсейро печели сърцата на последователите си с неподражаем чар и стил. Снимките ѝ от Бали се превърнаха в истински хит, а феновете вече очакват с нетърпение следващите ѝ публикации.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмм
19:44 26.09.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
а от леглото в което са я Е-БАЛИ ❗
Коментиран от #3
20:11 26.09.2025
3 редник
До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Я-а, байото бил и завистлив... 😁
20:25 26.09.2025
4 Пич
20:32 26.09.2025
5 таксиджия 🚖
Коментиран от #6
21:15 26.09.2025
6 Химик
До коментар #5 от "таксиджия 🚖":Дадох ти плюс, защото няма пластмасови сиси.
23:10 26.09.2025