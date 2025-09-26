Гаджето на Ландо Норис разгорещи социалните мрежи с горещи кадри от Бали

Докато светът на Формула 1 беше вперил поглед в ожесточената битка на Ландо Норис по време на Гран При на Азербайджан, неговата половинка – изкусителната Маги Корсейро – предизвика истински фурор в Instagram.

Докато британският пилот се опитваше да навакса изоставането си в шампионата, красавицата се наслаждаваше на екзотичната атмосфера на Бали, далеч от шума на моторите и напрежението на състезателната писта. Вместо да подкрепя любимия си от трибуните в Баку, Маги избра да се отдаде на заслужена почивка под палмите. Тя не пропусна да сподели с последователите си серия от зашеметяващи снимки, които мигновено разпалиха въображението на феновете.

На един от най-коментираните кадри Корсейро позира пред огледало, облечена в елегантен бански в кафяво, подчертаващ перфектните ѝ форми и безупречен стил.

Междувременно, за Ландо Норис надпреварата в Азербайджан се оказа разочароваща – след удар в предпазната стена на 15-ия завой, той финишира едва седми, пропускайки шанса да скъси дистанцията до лидерите в генералното класиране.

Въпреки спортното разочарование, вниманието на феновете се пренесе към слънчевите приключения на Маги, която с лекота „запали“ социалните мрежи и събра хиляди лайкове и коментари. Очевидно е, че докато Ландо се бори за точки на пистата, Маги Корсейро печели сърцата на последователите си с неподражаем чар и стил. Снимките ѝ от Бали се превърнаха в истински хит, а феновете вече очакват с нетърпение следващите ѝ публикации.