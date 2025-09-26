Новини
Байерн Мюнхен разгроми Вердер Бремен с четири безответни гола на „Алианц Арена“

26 Септември, 2025 23:26 290 0

Хари Кейн отбеляза своя стотен гол за баварците

Байерн Мюнхен разгроми Вердер Бремен с четири безответни гола на „Алианц Арена“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен разгроми Вердер Бремен с 4:0 в петия кръг на Бундеслигата.

От самото начало на мача, баварците демонстрираха своята доминация. Първият гол падна в 22-ата минута, когато Йонатан Та, в опит да изчисти топката, я насочи към Луис Диас, който с лек рикошет я изпрати в мрежата на противника.

Малко преди края на първото полувреме, в 45-ата минута, Хари Кейн удвои преднината на домакините, след като реализира дузпа, отсъдена за нарушение на Марко Фридъл. Това бе само началото на головото шоу, което съвпадна с празничната атмосфера на "Октоберфест".

Второто полувреме продължи с още по-голяма интензивност. В 65-ата минута, Кейн отново се разписа, този път след прецизна асистенция от Луис Диас, който наскоро се присъедини към отбора от Ливърпул. С този гол, Кейн отбеляза своя стотен гол за Байерн в 104 мача.

Крайният резултат бе оформен в 88-ата минута, когато Конрад Лаймер получи перфектен пас в наказателното поле и хладнокръвно завърши атаката, изпращайки топката зад гърба на вратаря.

С тази победа, Байерн Мюнхен затвърди лидерската си позиция в Бундеслигата, събирайки 15 точки от 5 мача и впечатляващите 20 отбелязани гола от началото на сезона.


