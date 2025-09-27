Александър Везенков изведе Олимпиакос до финала за Суперкупата на Гърция след категорична победа

Българската баскетболна гордост Александър Везенков отново блесна на гръцката сцена, след като изигра ключова роля за Олимпиакос в полуфиналния сблъсък за Суперкупата на Гърция. Тимът от Пирея демонстрира безапелационна мощ и разгроми АК Кардицас с внушителното 89:56, като по този начин си осигури място във финалната битка за трофея.
Още от първите минути Олимпиакос наложи темпото и не остави съмнения в превъзходството си.
Везенков, който се превърна в истински мотор на отбора, завърши срещата с 16 точки, 6 борби и 1 асистенция само за 20 минути на паркета. Българинът бе неудържим както в нападение, така и в защита, а неговите изяви вдъхновиха съотборниците му за убедителната победа.
Към успеха се присъедини и американският гард Сейбин Лий, който добави 15 точки.
За АК Кардицас най-резултатен бе Леонидас Каселакис с 10 точки, но усилията му не бяха достатъчни да спрат устрема на Олимпиакос.
Във финалния двубой за Суперкупата Олимпиакос ще се изправи срещу Промитеа, който на свой ред елиминира АЕК Атина с резултат 84:70.
