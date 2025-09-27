Новини
Александър Везенков изведе Олимпиакос до финала за Суперкупата на Гърция след категорична победа

27 Септември, 2025 08:52 535 4

Националът завърши срещата с 16 точки

Александър Везенков изведе Олимпиакос до финала за Суперкупата на Гърция след категорична победа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската баскетболна гордост Александър Везенков отново блесна на гръцката сцена, след като изигра ключова роля за Олимпиакос в полуфиналния сблъсък за Суперкупата на Гърция. Тимът от Пирея демонстрира безапелационна мощ и разгроми АК Кардицас с внушителното 89:56, като по този начин си осигури място във финалната битка за трофея.

Още от първите минути Олимпиакос наложи темпото и не остави съмнения в превъзходството си.

Везенков, който се превърна в истински мотор на отбора, завърши срещата с 16 точки, 6 борби и 1 асистенция само за 20 минути на паркета. Българинът бе неудържим както в нападение, така и в защита, а неговите изяви вдъхновиха съотборниците му за убедителната победа.

Към успеха се присъедини и американският гард Сейбин Лий, който добави 15 точки.

За АК Кардицас най-резултатен бе Леонидас Каселакис с 10 точки, но усилията му не бяха достатъчни да спрат устрема на Олимпиакос.

Във финалния двубой за Суперкупата Олимпиакос ще се изправи срещу Промитеа, който на свой ред елиминира АЕК Атина с резултат 84:70.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Перо

    1 2 Отговор
    Добре, че Везенков напусна САЩ за да играе и влезе във форма, да покаже себе си, а не да е резервен и дискриминиран играч!

    Коментиран от #3

    09:26 27.09.2025

  • 2 Джордан

    2 0 Отговор
    Стига сте ни досаждали с тоя куц кон бе.Също като Глушков.Те ,ако ставаха за нещо щяха да ги държат в НБА.Не виждате ли,че няма нито визия нито стойка.Мъчи се,но няма успех сред големите.Хората не очакват от играч да играе 5 минути,а във всички мачове.Три пъти в седмицата.За това и плащат.

    09:26 27.09.2025

  • 3 дон Педро

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Перо":

    Напуснал?Изритаха го след като осъзнаха каква грешка са направили.Че кой ще държи класов играч на скамейката резерва?

    09:33 27.09.2025

