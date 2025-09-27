Новини
Спортът по ТВ в събота (27 септември)

Спортът по ТВ в събота (27 септември)

27 Септември, 2025 09:45 457 0

Ето какво може да гледате по телевизият в днешния ден

Спортът по ТВ в събота (27 септември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

09.30 Волейбол: България - Чехия - Би Ти Ви, МАХ Спорт 2

12.15 Порша Карера Къп: състезание 1 за Гран при на Зандвоорт - Диема спорт 3

12.45 Колоездене: Световно първенство в Кигали, жени, общ старт - Евроспорт 1

13.30 Волейбол: Полша - Италия - МАХ Спорт 2

14.00 Футбол: Елверсберг – Холщайн - Диема спорт 3

14.00 Футбол: Падерборн – Кайзерслаутерн - Диема спорт

14.00 Голф: Райдер Къп - МАХ Спорт 1

14.00 Спортно катерене: Световен шампионат в Сеул, боулдър, жени - Евроспорт 2

14.30 Футбол: Брентфорд – Манчестър Юнайтед - Диема спорт 2

14.30 Футбол: Ковънтри – Бирмингам - Нова спорт

15.00 Футбол: Хетафе – Леванте - МАХ Спорт 3

16.00 Футбол: Комо – Кремонезе - МАХ Спорт 2

17.00 Футбол: Кристъл Палас – Ливърпул - Диема спорт 2

17.00 Футбол: Челси – Брайтън - Диема спорт 3

17.00 Футбол: Лийдс – Борнемут - Нова спорт

17.15 Футбол: Атлетико – Реал Мадрид - МАХ Спорт 4

17.30 Футбол: Черно море – Септември Сф - Диема спорт

17.30 Футбол: Аякс – НАК - Ринг

19.00 Футбол: Ювентус – Аталанта - МАХ Спорт 3

19.30 Футбол: Майорка – Алавес - МАХ Спорт 4

19.30 Футбол: Нотингам – Съндърланд - Диема спорт 2

19.30 Футбол: Борусия (Мьоненгладбах) – Айнтрахт - Диема спорт 3

19.45 Футбол: Мадъруел – Абърдийн - Ринг

20.00 Футбол: Локомотив (Сф) – ЦСКА - Диема спорт

21.30 Футбол: Бохум – Фортуна - Нова спорт

21.45 Футбол: Каляри – Интер - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Виляреал – Атлетик - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Тотнъм – Уулвърхемптън - Диема спорт 2

22.05 Футбол: Пари Сен Жермен – Оксер - Диема спорт 3

22.30 Футбол: Ещорил – Спортинг - Ринг тв

22.30 Кейдж уориърс: галавечер от Дъблин - МАХ Спорт 2

02.00 НХЛ: Торонто – Монреал - МАХ Спорт 1


