Спортът по ТВ в събота (27 септември)

09.30 Волейбол: България - Чехия - Би Ти Ви, МАХ Спорт 2
12.15 Порша Карера Къп: състезание 1 за Гран при на Зандвоорт - Диема спорт 3
12.45 Колоездене: Световно първенство в Кигали, жени, общ старт - Евроспорт 1
13.30 Волейбол: Полша - Италия - МАХ Спорт 2
14.00 Футбол: Елверсберг – Холщайн - Диема спорт 3
14.00 Футбол: Падерборн – Кайзерслаутерн - Диема спорт
14.00 Голф: Райдер Къп - МАХ Спорт 1
14.00 Спортно катерене: Световен шампионат в Сеул, боулдър, жени - Евроспорт 2
14.30 Футбол: Брентфорд – Манчестър Юнайтед - Диема спорт 2
14.30 Футбол: Ковънтри – Бирмингам - Нова спорт
15.00 Футбол: Хетафе – Леванте - МАХ Спорт 3
16.00 Футбол: Комо – Кремонезе - МАХ Спорт 2
17.00 Футбол: Кристъл Палас – Ливърпул - Диема спорт 2
17.00 Футбол: Челси – Брайтън - Диема спорт 3
17.00 Футбол: Лийдс – Борнемут - Нова спорт
17.15 Футбол: Атлетико – Реал Мадрид - МАХ Спорт 4
17.30 Футбол: Черно море – Септември Сф - Диема спорт
17.30 Футбол: Аякс – НАК - Ринг
19.00 Футбол: Ювентус – Аталанта - МАХ Спорт 3
19.30 Футбол: Майорка – Алавес - МАХ Спорт 4
19.30 Футбол: Нотингам – Съндърланд - Диема спорт 2
19.30 Футбол: Борусия (Мьоненгладбах) – Айнтрахт - Диема спорт 3
19.45 Футбол: Мадъруел – Абърдийн - Ринг
20.00 Футбол: Локомотив (Сф) – ЦСКА - Диема спорт
21.30 Футбол: Бохум – Фортуна - Нова спорт
21.45 Футбол: Каляри – Интер - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: Виляреал – Атлетик - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Тотнъм – Уулвърхемптън - Диема спорт 2
22.05 Футбол: Пари Сен Жермен – Оксер - Диема спорт 3
22.30 Футбол: Ещорил – Спортинг - Ринг тв
22.30 Кейдж уориърс: галавечер от Дъблин - МАХ Спорт 2
02.00 НХЛ: Торонто – Монреал - МАХ Спорт 1
