Черно море ще търси трета поредна победа срещу последния Септември София

Черно море Варна приема Септември София в първия мач от съботната програма на efbet Лига. Срещата на стадион "Тича" започва в 17:30 часа. Главен съдия ще бъде Георги Гинчев. Срещата може да проследите в ефира на Диема спорт.

Черно море Варна е в серия от две поредни победи, след като надви Добруджа у дома с 2:0 и Арда като гост с 0:1. Наставникът на Черно море Старши треньорът на "моряците" Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за домакинството на Септември в мач от 10-ия кръг на efbet Лигата. Групата е същата, която беше за срещата на варненския тим срещу Арда. Тогава в нея не попаднаха Берк Бейхан, Жоао Бандаро и Уеслен Жуниор, които пропускат и домакинството със столичани. Черно море е пети в класирането с 18 точки.

Септември София допусна две поредни загуби от ЦСКА София като гост и от Ботев Пловдив като домакин в последните два кръга. Столичани имат само два успеха от началото на кампания, които дойдоха срещу Добруджа и Локомотив София. Тимът на Стамен Белчев заема последното място в класиране със само шест точки.

Първа лига - 10 кръг:



Ботев Пловдив - ЦСКА 1948 1:2

Локомотив Пловдив - Левски 1:0

27 септември - събота, 17:30 ч

Черно море - Септември София

27 септември - събота, 20:00 ч

Локомотив София - ЦСКА

28 септември - неделя, 15:00 ч

Спартак Варна - Славия

28 септември - неделя, 17:30 ч

Арда Кърджали - Ботев Враца

28 септември - неделя, 20:00 ч

Лудогорец Разград - Монтана

29 септември - понеделник, 20:15 ч

Берое - Добруджа Добрич