Черно море ще търси трета поредна победа срещу последния Септември София

27 Септември, 2025 13:16 271 0

  • черно море -
  • варна -
  • септември софия-
  • efbet лига-
  • стадион тича-
  • първа лига-
  • бг футбол

Мачът е от 17:30 часа във Варна

Черно море ще търси трета поредна победа срещу последния Септември София - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Черно море Варна приема Септември София в първия мач от съботната програма на efbet Лига. Срещата на стадион "Тича" започва в 17:30 часа. Главен съдия ще бъде Георги Гинчев. Срещата може да проследите в ефира на Диема спорт.

Черно море Варна е в серия от две поредни победи, след като надви Добруджа у дома с 2:0 и Арда като гост с 0:1. Наставникът на Черно море Старши треньорът на "моряците" Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за домакинството на Септември в мач от 10-ия кръг на efbet Лигата. Групата е същата, която беше за срещата на варненския тим срещу Арда. Тогава в нея не попаднаха Берк Бейхан, Жоао Бандаро и Уеслен Жуниор, които пропускат и домакинството със столичани. Черно море е пети в класирането с 18 точки.

Септември София допусна две поредни загуби от ЦСКА София като гост и от Ботев Пловдив като домакин в последните два кръга. Столичани имат само два успеха от началото на кампания, които дойдоха срещу Добруджа и Локомотив София. Тимът на Стамен Белчев заема последното място в класиране със само шест точки.

Първа лига - 10 кръг:


Ботев Пловдив - ЦСКА 1948 1:2
Локомотив Пловдив - Левски 1:0

27 септември - събота, 17:30 ч
Черно море - Септември София

27 септември - събота, 20:00 ч
Локомотив София - ЦСКА

28 септември - неделя, 15:00 ч
Спартак Варна - Славия

28 септември - неделя, 17:30 ч
Арда Кърджали - Ботев Враца

28 септември - неделя, 20:00 ч
Лудогорец Разград - Монтана

29 септември - понеделник, 20:15 ч
Берое - Добруджа Добрич


