Новини
Спорт »
Тенис »
Яник Синер оцеля след драматичен сблъсък с французин в Пекин и се класира за четвъртфиналите

Яник Синер оцеля след драматичен сблъсък с французин в Пекин и се класира за четвъртфиналите

27 Септември, 2025 16:14 297 0

  • яник синер-
  • терънс атман-
  • тенис -
  • турнир -
  • пекин

Двубоят продължи 2 часа и 22 минути

Яник Синер оцеля след драматичен сблъсък с французин в Пекин и се класира за четвъртфиналите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният номер 1 Яник Синер демонстрира характер и издръжливост, след като преодоля сериозното предизвикателство, поставено от французина Терънс Атман. Италианската звезда, която оглавява схемата на престижния тенис турнир в китайската столица - Пекин, се наложи с 6:4, 5:7, 6:0 след оспорван двубой, продължил 2 часа и 22 минути.

Още от първите геймове стана ясно, че Атман няма да се предаде без бой. Двамата тенисисти си разменяха пробиви във втория сет, а французинът показа завидна устойчивост, като успя да изравни резултата и да върне интригата в мача. В третата част обаче Синер показа защо е лидер в световната ранглиста – с безапелационна игра и железни нерви той не остави никакви шансове на съперника си, затваряйки сета на нула.

В следващия кръг Яник Синер ще се изправи срещу унгарския талант Фабиан Марожан, който по-рано елиминира друг французин – Александър Мюлер, с категоричното 2:0 сета.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ