Яник Синер оцеля след драматичен сблъсък с французин в Пекин и се класира за четвъртфиналите

Световният номер 1 Яник Синер демонстрира характер и издръжливост, след като преодоля сериозното предизвикателство, поставено от французина Терънс Атман. Италианската звезда, която оглавява схемата на престижния тенис турнир в китайската столица - Пекин, се наложи с 6:4, 5:7, 6:0 след оспорван двубой, продължил 2 часа и 22 минути.

Още от първите геймове стана ясно, че Атман няма да се предаде без бой. Двамата тенисисти си разменяха пробиви във втория сет, а французинът показа завидна устойчивост, като успя да изравни резултата и да върне интригата в мача. В третата част обаче Синер показа защо е лидер в световната ранглиста – с безапелационна игра и железни нерви той не остави никакви шансове на съперника си, затваряйки сета на нула.

В следващия кръг Яник Синер ще се изправи срещу унгарския талант Фабиан Марожан, който по-рано елиминира друг французин – Александър Мюлер, с категоричното 2:0 сета.