Стилиян Петров към българските волейболисти: Продължавайте напред момчета - най-доброто тепърва предстои!

27 Септември, 2025 18:14 495 0

България се класира за финала на Световното първенство

Стилиян Петров към българските волейболисти: Продължавайте напред момчета - най-доброто тепърва предстои! - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футболен ас и емблематичен капитан на националния отбор Стилиян Петров изрази възторга си от изключителното постижение на мъжкия ни волейболен тим, който под ръководството на Джанлоренцо Бленджини се класира за финала на Световното първенство.

Днес българските волейболисти демонстрираха характер и воля, като категорично надделяха над състава на Чехия. С този успех нашите момчета си осигуриха място в битката за златото, където ще се изправят срещу настоящия световен шампион Италия.

"Поздравления на българския национален отбор по волейбол, за достигането до финала на Световното първенство! Вашият талант, решителност и непримиримост вдъхновява всички. Продължавайте напред момчета - най-доброто тепърва предстои!", написа Петров във Фейсбук.


