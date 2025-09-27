Новини
Равенство между Черно море и Септември София във Варна

Равенство между Черно море и Септември София във Варна

27 Септември, 2025 19:49 437 2

Двата тима си поделиха по един гол

Черно море и Септември София поделиха точките след 1:1 в среща от десетия кръг на Първа лига, играна във Варна.

Гостите от столицата първи намериха път към мрежата, когато Бертран Фурие реализира попадение в 24-ата минута, изненадвайки защитата на домакините.

След почивката „моряците“ се вдигнаха на щурм и усилията им дадоха резултат – Живко Атанасов възстанови равенството в 58-ата минута, с което върна надеждите на варненската публика.

До последния съдийски сигнал и двата отбора търсеха победата, но така и не успяха да се поздравят с трите точки.

След този оспорван двубой, възпитаниците на Илиан Илиев остават на престижното трето място във временното класиране с актив от 19 точки. Тимът на Стамен Белчев, от своя страна, заема 14-та позиция със 7 точки и продължава битката за по-добро класиране.


