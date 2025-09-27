Новини
Гьозтепе на Станимир Стоилов продължава без загуба в Турция

27 Септември, 2025 20:43 471 0

  • станимир стоилов-
  • гьозтепе -
  • еюпспор -
  • истанбул-
  • турската суперлига

"Червено-жълтите" завършиха наравно с Еюпспор

Гьозтепе на Станимир Стоилов продължава без загуба в Турция - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Воденият от българския специалист Станимир Стоилов отбор на Гьозтепе извоюва ценна точка при гостуването си на Еюпспор в Истанбул. Срещата от седмия кръг на турската Суперлига, изиграна на стадион "Еюп", завърши при нулево равенство, въпреки че гостите доминираха през по-голямата част от мача.

Футболистите на Гьозтепе демонстрираха амбиция и настойчивост, създавайки редица опасни положения пред вратата на домакините. Въпреки усилията и добрата игра в атака, момчетата на Мъри Стоилов не успяха да намерят път към мрежата и да материализират превъзходството си в голове.

С този резултат Гьозтепе продължава да впечатлява с непобедена серия от началото на сезона и остава на втора позиция във временното класиране с актив от 13 точки. Въпреки това, разликата с лидера Галатасарай, който е с пълен актив от 18 точки, се увеличи на пет пункта.

Домакините от Еюпспор, които трудно намират ритъма си в шампионата, заемат 14-о място с едва 5 точки в актива си.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
