Финалът на Световното първенство по волейбол на голям екран на стадион „Юнак“ в София

Министерството на младежта и спорта кани всички граждани и гости на столицата на масово гледане на финала на Световното първенство по волейбол, в който националният отбор на България ще се изправи в битка за титлата срещу Италия.
Мачът ще бъде излъчен на живо на голям екран на стадион „Юнак“ в София, където феновете ще могат заедно да споделят емоцията от най-важния сблъсък в турнира.
Вратите на стадион „Юнак“ ще отворят в 12:00 ч. в утрешния ден. Входът е свободен.
Нека подкрепим младите български момчета и им предадем нашата енергия. Нека заедно станем свидетели на писането на историята!
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
08:20 28.09.2025
2 Зрител
08:25 28.09.2025
3 аz СВО Победа80
08:53 28.09.2025
4 Пецата
09:09 28.09.2025
5 Жълтопавет Българомразников
09:41 28.09.2025
6 бай Ставри
09:43 28.09.2025