Финалът на Световното първенство по волейбол на голям екран на стадион „Юнак“ в София

28 Септември, 2025 08:09 881 6

България излиза срещу Италия в битка за титлата

Снимка: БГНЕС/EПA
Министерството на младежта и спорта кани всички граждани и гости на столицата на масово гледане на финала на Световното първенство по волейбол, в който националният отбор на България ще се изправи в битка за титлата срещу Италия.

Мачът ще бъде излъчен на живо на голям екран на стадион „Юнак“ в София, където феновете ще могат заедно да споделят емоцията от най-важния сблъсък в турнира.

Вратите на стадион „Юнак“ ще отворят в 12:00 ч. в утрешния ден. Входът е свободен.

Нека подкрепим младите български момчета и им предадем нашата енергия. Нека заедно станем свидетели на писането на историята!


  • 1 Браво

    7 1 Отговор
    Първо кмета кани пред Ал.Невски, сега тия на Юнак. Сега чакам Баце да организира гледане на банкянските поляни.

    08:20 28.09.2025

  • 2 Зрител

    10 0 Отговор
    Голяма гордост!Трудът им се отплаща.Италианците са по- опитни.Въобще няма да е загуба,ако паднем.Нашите младоци им трябва време,много са млади.В чужбина съм.Съседът ми е поляк:).Всички гледаме и се радваме.

    08:25 28.09.2025

  • 3 аz СВО Победа80

    0 2 Отговор
    Ние копейките за кой да викаме?

    08:53 28.09.2025

  • 4 Пецата

    0 0 Отговор
    Некви галфони си подхвърлят една топка разбираш ли и шматките им се кефат 🤣

    09:09 28.09.2025

  • 5 Жълтопавет Българомразников

    0 0 Отговор
    Искам отмъщение за това, че биха любимото ми USA. Ще викам заедно с целия прайд за Адзурите.

    09:41 28.09.2025

  • 6 бай Ставри

    0 0 Отговор
    Води се борба за политическо осребряване.

    09:43 28.09.2025

