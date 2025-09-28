Новини
Спорт »
Волейбол »
Финалът на Световното по волейбол ще се гледа на голям екран и в Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Велико Търново

Финалът на Световното по волейбол ще се гледа на голям екран и в Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Велико Търново

28 Септември, 2025 09:09 710 6

  • финалът -
  • световното първенство по волейбол-
  • екран-
  • пловдив-
  • варна-
  • бургас-
  • русе-
  • велико търново-
  • българия-
  • италия

Срещата започва в 13:30 ч.

Финалът на Световното по волейбол ще се гледа на голям екран и в Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Велико Търново - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия ще се излъчва на големи екрани в няколко български града.

По инициатива на Министерството на младежта, освен в София, мачът ще бъде предаван на голям екран до входа на Морската градина във Варна.

В партньорство с общините Пловдив, Бургас, Русе и Велико Търново също се организира масово гледане на финала. Екраните ще бъдат разположени на следните локации:

Пловдив – фонтана пред Общината;

Бургас – пред Общината;

Русе – видеостената на Община Русе;

Велико Търново – парк „Марно поле“.

Срещата започва в 13:30 ч. Нека заедно изживеем емоцията и атмосферата от най-важния мач за нашите момчета.

Министерството изказва благодарност на кмета на Пловдив Костадин Димитров, кмета на Бургас Димитър Николов, кмета на Русе Пенчо Милков и кмета на Велико Търново Даниел Панов за оказаното съдействие.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фейк на часа

    3 0 Отговор
    Този финал се използва като пропаганда на Водопада. Защо мача не се гледа на видеостени в градовете без вода - Плевен, Ловеч, Троян, Добрич, а вчера научихме, че дори Сливен и Ямбол ще преминат на воден режим?

    09:16 28.09.2025

  • 2 Аматьор

    1 0 Отговор
    Професионалният спорт е безинтересен!

    09:21 28.09.2025

  • 3 аz СВОПобеда80

    1 2 Отговор
    Копейките за кой да викаме?

    Коментиран от #5, #6

    09:35 28.09.2025

  • 4 Хаяши

    6 1 Отговор
    Комплексирана нация. Да, спортът е интересен, гледа се, забавлява...обаче чак "национална гордост" и подобни глупости. Как ритането и блъскането на една топка подобрява оценката за България? Но за политически PR за вътрешна употреба става.

    09:35 28.09.2025

  • 5 Как за кой, естествено за май...

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "аz СВОПобеда80":

    ...ка ти ще викаме ΕβροΜин ΔиΛ .
    Забий, забий, забий.....😁

    09:49 28.09.2025

  • 6 Koпейката

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "аz СВОПобеда80":

    Интелигентните хора не гледат спорт, а практикуват спорт за своето здраве. Но, едва ли си заслужава да се хабя да обяснявам нещо на деградирали алкохолици.

    09:53 28.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ