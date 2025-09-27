Новини
Спорт »
Волейбол »
Столичната община организира гледане на финала на Световното по волейбол на площад „Св. Александър Невски“

27 Септември, 2025 22:55 614 9

Двубоят за титлата е от 13:30 часа

Столичната община организира гледане на финала на Световното по волейбол на площад „Св. Александър Невски“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На 28 септември (събота) от 13:30 ч. столичани и гости на града ще могат да гледат заедно на живо финала на Световното първенство по волейбол, в който българският национален отбор ще се бори за световната титла.

Събитието ще се проведе на площад „Св. Александър Невски“ по инициатива на кмета Васил Терзиев и е със свободен вход. За всички присъстващи Столична община осигурява голям екран с професионално озвучаване, шатри, както и необходимите мерки за безопасност, така че феновете да могат да се насладят на спортния празник спокойно и заедно.

„След 55 години България отново е на финал и този исторически момент заслужава да бъде преживян от цяла София като един голям отбор. Каня всички – млади и големи – да излезем заедно и да дадем заедно на нашите лъвчета енергията, която заслужават,“ заяви кметът на София.

От екипа на Терзиев канят всички да дойдат “с приятели, семейството, флаг, дъждобран (без чадъри) и най-важното – добро настроение!”

Столична община изказва специална благодарност на всички партньори и съмишленици, които с големи сърца и в кратък срок се включиха, за да бъде подсигурено всичко необходимо за това празнично и емоционално събитие.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От какъв зор

    5 1 Отговор
    За глупости пари ще намерят, а да преведат 100м тротоар никакви ги няма.

    22:59 27.09.2025

  • 2 Не схващам връзката?

    5 1 Отговор
    Какво общо имат розовите хора с България и Италия, че да правят такива масрафи! Нито са българи, нито са италианци- обикновено ЛГБТ!

    23:07 27.09.2025

  • 3 Умната!!!

    5 0 Отговор
    Украински терористи и сектата на "костовистите от Седмият Ден", са способни да извършат опасни провокации!
    Бъдете предпазливи и бдителни!!!

    23:17 27.09.2025

  • 4 Фен

    2 0 Отговор
    До Ангел Лазаров
    Пич, 28 е неделя Ане събота, както си писал

    23:30 27.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Утре ще сваря един казан боб за зяпачите

    Коментиран от #9

    23:50 27.09.2025

  • 8 Жълтопавет Българомразников

    1 0 Отговор
    Аз обича Италия,ПП ДБ и най вече USA!

    23:51 27.09.2025

  • 9 бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Специално за тия ще го зарадваш с нещо за гмуркане и голяма кофа лубрикант.

    23:54 27.09.2025

