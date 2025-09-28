Интер Маями изпусна победата срещу Торонто (ВИДЕО)

Интер Маями, воден от Лионел Меси, не успя да се поздрави с успех при гостуването си на Торонто ФК, след като двата тима завършиха 1:1 в оспорван сблъсък от редовния сезонна американската Мейджър Лийг Сокър.

Драмата на стадиона в Торонто започна в самия край на първото полувреме. В добавеното време, след отлична комбинация между Жорди Алба и Меси, се стигна до гол на Тадео Айенде за гостите от Маями.

Домакините обаче не се предадоха и в 60-ата минута Джордже Михайлович възстанови равенството, с което върна интригата в мача. До последния съдийски сигнал и двата отбора търсеха победата, но така и не успяха да стигнат до нов гол.

Това равенство е осмо за Интер Маями от началото на сезона, като тимът заема четвъртото място в Източната конференция след 30 изиграни двубоя. Торонто пък записва 13-о реми и четвърто поредно, което ги оставя на 12-а позиция след 31 срещи.