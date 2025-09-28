Новини
Марк Маркес триумфира със седма световна титла в MotoGP – исторически успех за испанската звезда

28 Септември, 2025 11:37 298 0

  • марк маркес-
  • motogp-
  • световна титла-
  • дукати леново-
  • гран при на япония-
  • франческо баная-
  • жоан мир-
  • мотеги-
  • мотоциклетизъм-
  • спортни новини

Испанецът завърши втори в Гран при на Япония

Марк Маркес триумфира със седма световна титла в MotoGP – исторически успех за испанската звезда - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Марк Маркес отново изкачи върха на световния мотоциклетизъм! Харизматичният испанец, който кара за отбора на „Дукати Леново“, си осигури седмата световна титла в Кралския клас на MotoGP – първата му от 2019 година насам.

Вълнуващият финал на Гран при на Япония, проведен на легендарната писта „Мотеги“, се превърна в арена на драматични обрати и силни емоции. Макар да завърши втори в надпреварата, Маркес събра достатъчно точки, за да стане недостижим на върха в генералното класиране. Основният му съперник за титлата – неговият брат Алекс Маркес – вече няма шанс да го изпревари, въпреки оставащите пет старта до края на сезона.

Победата в японското състезание грабна италианецът Франческо Баная, също представител на „Дукати Леново“. Баная демонстрира безупречна форма през целия уикенд, като спечели и квалификацията, и спринтовото състезание, а във финалната надпревара финишира с комфортна преднина от 4.196 секунди пред Маркес.

Третото място на подиума зае испанецът Жоан Мир, който защити честта на „Хонда Еч Ар Си“ с отлично каране и стабилна стратегия.


