Марк Маркес триумфира със седма световна титла в MotoGP – исторически успех за испанската звезда

Марк Маркес отново изкачи върха на световния мотоциклетизъм! Харизматичният испанец, който кара за отбора на „Дукати Леново“, си осигури седмата световна титла в Кралския клас на MotoGP – първата му от 2019 година насам.

Вълнуващият финал на Гран при на Япония, проведен на легендарната писта „Мотеги“, се превърна в арена на драматични обрати и силни емоции. Макар да завърши втори в надпреварата, Маркес събра достатъчно точки, за да стане недостижим на върха в генералното класиране. Основният му съперник за титлата – неговият брат Алекс Маркес – вече няма шанс да го изпревари, въпреки оставащите пет старта до края на сезона.

Победата в японското състезание грабна италианецът Франческо Баная, също представител на „Дукати Леново“. Баная демонстрира безупречна форма през целия уикенд, като спечели и квалификацията, и спринтовото състезание, а във финалната надпревара финишира с комфортна преднина от 4.196 секунди пред Маркес.

Третото място на подиума зае испанецът Жоан Мир, който защити честта на „Хонда Еч Ар Си“ с отлично каране и стабилна стратегия.