Карлос Алкарас продължава победния си поход в Токио

28 Септември, 2025 15:21 504 0

  • карлос алкарас-
  • турнир-
  • токио-
  • брендън накашима-
  • тенис-
  • япония

Испанецът е на полуфинал

Карлос Алкарас продължава победния си поход в Токио - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният номер едно Карлос Алкарас си осигури място сред най-добрите четирима на престижния турнир на твърда настилка в Токио. Младият испанец не остави шанс на американския си съперник Брендън Накашима, като го надигра категорично с 6:2, 6:4 в двубой, продължил едва 81 минути.

Това бе трета поредна победа за Алкарас срещу Накашима, с което испанецът затвърди доминацията си в преките им сблъсъци.

В битката за място на финала Алкарас ще се изправи срещу норвежкия ас Каспер Рууд, който в момента заема 12-ата позиция в световната класация. Двамата са се срещали седем пъти до момента, като испанецът води с 4:3 победи – предпоставка за нов зрелищен и оспорван дуел.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
