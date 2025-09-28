Карлос Алкарас продължава победния си поход в Токио

Световният номер едно Карлос Алкарас си осигури място сред най-добрите четирима на престижния турнир на твърда настилка в Токио. Младият испанец не остави шанс на американския си съперник Брендън Накашима, като го надигра категорично с 6:2, 6:4 в двубой, продължил едва 81 минути.

Това бе трета поредна победа за Алкарас срещу Накашима, с което испанецът затвърди доминацията си в преките им сблъсъци.

В битката за място на финала Алкарас ще се изправи срещу норвежкия ас Каспер Рууд, който в момента заема 12-ата позиция в световната класация. Двамата са се срещали седем пъти до момента, като испанецът води с 4:3 победи – предпоставка за нов зрелищен и оспорван дуел.