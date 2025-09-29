Новини
Спорт »
Тенис »
Бивша на Григор Димитров с гореща фотосесия

Бивша на Григор Димитров с гореща фотосесия

29 Септември, 2025 20:59 1 625 16

  • мадалина геня-
  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

Феновете на Мадалина Геня реагираха мигновено и не спират да коментират смелия ѝ избор

Бивша на Григор Димитров с гореща фотосесия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Румънската красавица Мадалина Геня предизвика истинска буря в социалните мрежи с най-новата си фотосесия.

Феновете на бившата приятелка на Григор Димитров реагираха мигновено и не спират да коментират смелия ѝ избор.

Публикациите събраха стотици харесвания и комплименти за визията ѝ.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уфффф

    3 7 Отговор
    Колко бързо ги оправям такива надути . Както ги изфраскам с Годзила и после ме чакат като наркоманки дозата си.

    Коментиран от #5, #8

    21:02 29.09.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 2 Отговор
    А каталогът с цени ли е или "по договаряне"❓
    Щото явно "козата си сака пръч",
    ама с парички ❗

    21:02 29.09.2025

  • 3 Крака на...

    4 1 Отговор
    ...скакуец...🤭!

    21:05 29.09.2025

  • 4 Пич

    9 1 Отговор
    Тази от години не съм я виждал с дрехи !!! Значи , горещо около нея може да бъде само времето. Тази си е една жалка карачка !

    21:06 29.09.2025

  • 5 Уфффф,аман от...

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Уфффф":

    ...мечтатели,като теб...!

    Коментиран от #6

    21:06 29.09.2025

  • 6 Ааа...

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Уфффф,аман от...":

    Аз те каних, ти не пожела да провериш дали е истина ! Значи ще траеш !

    Коментиран от #12

    21:12 29.09.2025

  • 7 Перо

    5 0 Отговор
    Каунът има само бивши за снимки /сложени от медиите/, без настоящи! Сега му сложиха и спанчуга!

    21:14 29.09.2025

  • 8 кьор Китук

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Уфффф":

    мечтите са безплатни! Искането няма мярка Даването има край. самозадоволи се и си трай!

    21:14 29.09.2025

  • 9 Гост

    0 0 Отговор
    Еах тъ у качамака, шпакловаш ли там, кво ли?

    21:24 29.09.2025

  • 10 Каталог

    1 1 Отговор
    Защо под офертата липсва цената?

    21:31 29.09.2025

  • 11 Смешник

    1 0 Отговор
    Тшя красавици му изядоха главата на Гришу

    Коментиран от #13

    21:31 29.09.2025

  • 12 Да,ама...

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ааа...":

    ...-не си падам по мъже...!

    Коментиран от #14

    21:39 29.09.2025

  • 13 Баш-Смешник

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Смешник":

    Долната...,нали?!

    21:41 29.09.2025

  • 14 Нищо

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Да,ама...":

    Твоят избор си е ! Но тогава пак да траеш !

    21:56 29.09.2025

  • 15 гадател

    0 1 Отговор
    Фантазия

    21:59 29.09.2025

  • 16 Ама

    0 1 Отговор
    Красива

    22:01 29.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ