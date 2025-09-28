Ботев Враца победи Арда при дебюта на новия си треньор

Ботев Враца записа ценна победа с 2:0 над Арда в двубой от десетия кръг на Първа лига. Срещата се игра на стадион „Берое“ в Стара Загора, а успехът дойде в дебюта на Тодор Симов начело на врачани.

Мачът започна равностойно, без особено високо темпо. В 10-ата минута първата опасност бе на сметката на домакините – Серкан Юсеин пробва удар, но прати топката извън рамката. Малко след това Ботев Враца отговори с мощен шут на Аймен Суда с левия крак, но Анатолий Господинов спаси.

От последвалия корнер врачани стигнаха до откриване на резултата. Радослав Цонев центрира в наказателното поле, а Милен Стоев се извиси и засече топката във вратата на Господинов за 0:1 в 21-ата минута.

Арда реагира веднага и опита да върне попадението. Вратарят Евтимов обаче трябваше да се намесва решително след удар с глава на Суда. Постепенно домакините наложиха натиск и в 37-ата минута бяха близо до изравняване – Ивелин Попов бе изведен от Светослав Ковачев, но стражът на врачани се прояви с великолепно спасяване. До почивката резултатът остана непроменен.

Второто полувреме започна кошмарно за Арда. Само две минути след подновяването на играта Димитър Велковски опита да изчисти топката, но вместо това я подари на Мартин Петков. Нападателят на Ботев Враца се възползва по най-добрия начин, преодоля Господинов и направи резултата 0:2.

В оставащите минути Арда владееше инициативата и търсеше начин да се върне в мача. В 73-ата минута Бирсент Карагарен бе изведен отляво и подаде към Георги Николов, но шутът му бе блокиран от Мартин Дичев. До края врачани се бранеха организирано, а Евтимов отново се намеси, когато се наложи.

Така Ботев Враца записа втори пореден мач без поражение и с актив от 14 точки вече заема 6-ото място във временното класиране. Арда остава на 11-а позиция с 9 пункта.

АРДА - БОТЕВ ВРАЦА 0:2

0:1 Милен Стоев 21’, 0:2 Мартин Петков 47’

АРДА: 1. Анатолий Господинов (К), 8. Атанас Кабов (59' - 99. Бирсент Карагарен), 9. Георги Николов, 10. Светослав Ковачев (67' - 11. Андре Шиняшики), 18. Джелал Хюсеинов, 20. Серкан Юсеин (67' - 33. Иван Тилев), 21. Вячеслав Велев (77' - 2. Густаво Каскардо), 35. Димитър Велковски, 71. Ивелин Попов (77' - 39. Антонио Вутов), 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа Ебоа

Старши треньор: Александър Тунчев

БОТЕВ ВРАЦА: 25. Димитър Евтимов (К), 32. Мартин Дичев, 4. Ариан Кабаши, 36. Милен Стоев, 2. Никола Влайкович, 21. Радослав Цонев (90'+1' - 77. Росен Маринов), 12. Илия Юруков, 17. Хосе Гайегос (84' - 8. Антоан Стоянов), 20. Аймен Суда (70' - 9. Даниел Генов), 14. Ромееш Ивей (90'+2' - 91. Данило Полонский), 79. Мартин Петков

Старши треньор: Тодор Симов







Standings provided by

Standings provided by Sofascore