Еди Пенев донесе бронз за България на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария

Българската спортна гимнастика отново блесна на международната сцена! Еди Пенев се окичи с бронзов медал във финала на прескок на престижната Световна купа, провела се в унгарския град Сомбатхей.

Това е второто отличие за страната ни от надпреварата, след като само ден по-рано брат му Кевин Пенев завоюва сребро на земя.

В напрегнатата битка за медалите, Еди Пенев демонстрира изключителна техника и стабилност, като събра общо 13.750 точки – 14.000 за първия си прескок и 13.500 за втория. С този резултат българският национал заслужено се изкачи на третото стъпало на почетната стълбичка, носейки гордост и радост на родните фенове.

Златният медал в дисциплината прескок грабна Неофитос Киряку от Кипър, който впечатли съдиите с общ резултат от 13.850 точки (14.300 за първи прескок, 13.400 за втори и бонус от 0.1 точки).

Междувременно Валентина Георгиева също се представи достойно, като завърши пета във финала на прескок при дамите. Тя обаче получи специално признание – награда за второто място в генералното класиране на този уред за целия сезон, което е поредно доказателство за постоянството и класата на българските гимнастички.