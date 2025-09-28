Новини
Кевин Пенев спечели сребърен медал на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария

28 Септември, 2025 19:51 421 1

Златното отличие грабна представителят на Казахстан Дмитрий Патанин

Кевин Пенев спечели сребърен медал на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската спортна гимнастика отново блесна на международната сцена! Младият талант Кевин Пенев завоюва сребърен медал във финала на земя по време на престижната Световна купа, провела се в унгарския град Сомбатхей.

Със завидна концентрация и впечатляваща техника, Пенев изпълни съчетанието си безупречно, което му донесе оценка от 13.600 точки и заслужено място сред най-добрите.

Златното отличие в надпреварата грабна представителят на Казахстан Дмитрий Патанин, който впечатли съдиите с резултат от 13.900 точки.

Бронзовият медал отиде при израелския ас Артьом Долгопят – олимпийски шампион от Токио 2021 и вицешампион от Париж 2024, който този път остана с 13.200 точки.


  • 1 Пецата

    0 1 Отговор
    И тоя галфон взел сребарен медал разбираш ли аз пък ше си сипа още едно 🤣

    20:07 28.09.2025

