Кевин Пенев спечели сребърен медал на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария

Българската спортна гимнастика отново блесна на международната сцена! Младият талант Кевин Пенев завоюва сребърен медал във финала на земя по време на престижната Световна купа, провела се в унгарския град Сомбатхей.

Със завидна концентрация и впечатляваща техника, Пенев изпълни съчетанието си безупречно, което му донесе оценка от 13.600 точки и заслужено място сред най-добрите.

Златното отличие в надпреварата грабна представителят на Казахстан Дмитрий Патанин, който впечатли съдиите с резултат от 13.900 точки.

Бронзовият медал отиде при израелския ас Артьом Долгопят – олимпийски шампион от Токио 2021 и вицешампион от Париж 2024, който този път остана с 13.200 точки.