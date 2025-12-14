Владимир Зографски с ново силно представяне

Владимир Зографски продължава да впечатлява с постоянството си в Световната купа по ски скокове. Във второто състезание на голямата шанца в германския зимен център Клингентал, Зографски се нареди на 14-о място, затвърждавайки отличната си форма през сезона.

След като в първия старт в Клингентал българинът завърши 15-и, този път той успя да се изкачи с една позиция нагоре.

В квалификациите Зографски показа стабилност и се класира за финалните скокове с 10-и резултат, което му даде добри шансове за силно представяне.

В същинската надпревара Зографски изпълни два скока – 131,0 и 130,0 метра, които му донесоха съответно 116,5 и 114,4 точки. Така с общ резултат той се нареди сред най-добрите в света, като продължава да трупа ценни точки за генералното класиране.

Триумфът в Клингентал бе за словенския талант Домен Превц, който с впечатляващи скокове от 141,0 и 140,5 метра събра общо 275,1 точки. Това е четвърта поредна победа за Превц в Световната купа, с което той затвърждава лидерската си позиция в генералното подреждане.

Второто място на подиума зае японецът Рен Никайдо с 262,1 точки, а бронзът отиде при неговия сънародник Рьою Кобаяши – олимпийски шампион от Пекин 2022, който завърши с 261,0 точки.

След този кръг Домен Превц увеличи аванса си на върха в класирането и вече разполага с 670 точки. След него се нарежда Кобаяши с 511, а трети е друг словенец – Анже Ланишек, с 459 точки.

Владимир Зографски също бележи прогрес и вече е 11-и в генералното класиране със 213 точки.