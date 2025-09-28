Арсенал с драматичен обрат срещу Нюкасъл на "Сейнт Джеймсис Парк"

В истински футболен спектакъл, изигран на стадион "Сейнт Джеймсис Парк", Арсенал демонстрира характер и воля, като обърна Нюкасъл от 0:1 до 2:1 в двубой от шестия кръг на английската Висша лига.

Срещата започна с надмощие на домакините, които успяха да открият резултата в 34-ата минута. Германският нападател Ник Волтемаде се възползва от прецизно подаване на Сандро Тонали и изпрати топката в мрежата на "артилеристите", с което даде преднина на "свраките" пред екзалтираната публика.

Втората част обаче предложи коренно различна картина. Лондончани постепенно наложиха контрол върху играта и започнаха да създават опасности пред вратата на Нюкасъл. Решителният момент настъпи в заключителните минути на срещата. Резервата Микел Мерино изравни резултата в 84-ата минута, а в добавеното време бразилският бранител Габриел донесе пълния обрат с хладнокръвен гол в 96-ата минута.

С този ценен успех Арсенал вече разполага с 13 точки и се изкачва на второ място във временното класиране, само на две точки зад лидера Ливърпул. За Нюкасъл поражението означава 15-а позиция и скромен актив от 6 точки.