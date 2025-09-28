Новини
Арсенал с драматичен обрат срещу Нюкасъл на "Сейнт Джеймсис Парк"

28 Септември, 2025 20:41 510 1

Победният гол бе реализиран в добавеното време на срещата

Арсенал с драматичен обрат срещу Нюкасъл на "Сейнт Джеймсис Парк" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В истински футболен спектакъл, изигран на стадион "Сейнт Джеймсис Парк", Арсенал демонстрира характер и воля, като обърна Нюкасъл от 0:1 до 2:1 в двубой от шестия кръг на английската Висша лига.

Срещата започна с надмощие на домакините, които успяха да открият резултата в 34-ата минута. Германският нападател Ник Волтемаде се възползва от прецизно подаване на Сандро Тонали и изпрати топката в мрежата на "артилеристите", с което даде преднина на "свраките" пред екзалтираната публика.

Втората част обаче предложи коренно различна картина. Лондончани постепенно наложиха контрол върху играта и започнаха да създават опасности пред вратата на Нюкасъл. Решителният момент настъпи в заключителните минути на срещата. Резервата Микел Мерино изравни резултата в 84-ата минута, а в добавеното време бразилският бранител Габриел донесе пълния обрат с хладнокръвен гол в 96-ата минута.

С този ценен успех Арсенал вече разполага с 13 точки и се изкачва на второ място във временното класиране, само на две точки зад лидера Ливърпул. За Нюкасъл поражението означава 15-а позиция и скромен актив от 6 точки.


  • 1 МърсиСайд

    1 0 Отговор
    съдията много яко ги прецака горките жордита ....

    21:10 28.09.2025

