Бащата на двама от героите на България: Футболът? Няма как да стане с двама или трима таланти

29 Септември, 2025 09:59 371 1

  • владимир николов-
  • волейбол-
  • спорт-
  • футбол

Няма как футболът в България да се оправи с двама или трима таланти, след като във водещите ни отбори играят по 10-11 чужденци

Бащата на двама от героите на България: Футболът? Няма как да стане с двама или трима таланти - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Във Филипините никой не знае кой съм аз, но разпознаха мен и Мая като родителите на Алекс и Мони. Беше страхотно. Няма как футболът в България да се оправи с двама или трима таланти, след като във водещите ни отбори играят по 10-11 чужденци. Това сподели Владимир Николов в ефира на "Здравей, България".

„Критика към момчетата в отбора нямам. Те дадоха над 100% от себе си. Това, което направиха, е страхотно, но оттук нататък, ако искаме да станем шампиони, всеки трябва да добави нещо към собственото си ниво, за да може на следващото първенство да сме победители. Няма да е лесно. Но всички момчета надхвърлиха възможностите си – никой не остави никакъв резерв в себе си“, каза още големият спортист.

Според него най-трудният момент по време на Световното първенство във Филипините е бил мачът със САЩ.

Николов допълни, че третият му син все още няма интерес към волейбола.

Бившият национал накрая направи и кратък коментар за футбола в България:

"С двама или трима таланти няма как футболът в България да се оправи, след като във водещите ни отбори играят само чужденци".


  • 1 Последния Софиянец

    Ако не беше Гриша Ганчев да даде заем на Николов този отбор нямаше да съществува.

    10:04 29.09.2025

