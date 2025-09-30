Реал Мадрид мачка в Шампионската лига, Мбапе с хеттрик

Килиан Мбапе продължи да демонстрира блестяща форма. Французинът отбеляза хеттрик, а Реал Мадрид спечели с 5:0 гостуването си на Кайрат в среща от втория кръг на шампионатната фаза на Шампионската лига. Капитанът на Франция откри резултата от дузпа в средата на първото полувреме. Той се разписа още веднъж в началото на втората част и оформи хеттрика си в 74-ата минута. Резервата Едуардо Камавинга отбеляза четвъртото попадение в 83-ата минута, а в самия край и Браим Диас се разписа.

Мбапе вече има 12 гола за Реал от началото на сезона. Днес той стигна до попадение номер 60 в Шампионската лига. Французинът е шести във вечната ранглиста на голмайсторите в турнира.

Домакините стартираха агресивно и стигнаха до удар към Куртоа още в първите секунди. Реал се опитваше да контролира събитията на терена, но играчите на Кайрат успяваха да организират опасни атаки. Все пак класата на гостите започна да си личи и тимът на Чаби Алонсо започна да създава положения. В 14-ата минута Мбапе отлично изведе Винисиус. Бразилецът опита технично да преодолее вратаря, но прати топката покрай вратата.

Реал започна да увеличава натиска и стигна до още една добра възможност. Фран Гарсия проби отляво и намери Арда Гюлер на точката на дузпата. Ударът на турския национал бе отклонен от бранител и топката мина встрани от вратата. Малко по-късно Мбапе се озова на прекрасна позиция, но изстрелът му бе спрян от великолепна намеса на вратаря Калмурза.

Испанците поведоха в 25-ата минута. Стражът на домакините повали Мастантуоно в наказателното поле, а Мбапе реализира отсъдената дузпа. В този период Реал тотално доминираше и атаките на гостите се редяха една след друга. Удар на Мастантуоно бе отклонен за щастие на вратаря, който по-късно се справи с изстрел на Винисиус. Малко преди почивката Мбапе можеше да удвои аванса на Реал, но не бе достатъчно точен.

Реал Мадрид удвои преднината си в началото на второто полувреме. Куртоа изрита силно една топка напред, а това се превърна във великолепно подаване към Мбапе, който се озова зад защитата. Френската звезда напредна на скорост и елегантно преодоля вратаря. Мбапе можеше да оформи своя хеттрик в 58-ата минута след прекрасно двойно подаване с Винисиус, но прати топката покрай вратата.

Кайрат направи опит да отговори и стигна до някои опасни ситуации пред Куртоа. Удар на Сатпайев не намери целта, а вратарят отрази изстрел на Громико. Куртоа направи отлично спасяване и след опит на Луис Мата. По-атакуващата игра на домакините обаче оставяше големи пространства за бързи атаки на съперника, от които Реал не се възползва в този период.