Серджо Консейсао започва ново предизвикателство в Саудитска Арабия

Бившият треньор на Милан и Порто Серджо Консейсао намери ново поприще в кариерата си – той официално поема Ал-Итихад, един от най-големите клубове в Саудитска Арабия, пише Фабрицио Романо. Решението идва след освобождаването на Лоран Блан, а португалецът подписа двугодишен договор, който ще го задържи в Джеда до юни 2027 г.

Консейсао ще има за задача да изведе тима от кризата, в която се намира – Ал-Итихад е трети в първенството на три точки зад лидера и стартира с поражение в азиатската Шампионска лига. Освен звездата Карим Бензема, в състава личат и имената на Хусем Ауар и Н’Голо Канте.

Португалецът пристига в Саудитска Арабия след кратък престой в Милан. Той застана начело на „росонерите“ в края на 2024 г., успя да спечели Суперкупата на Италия след победи над Ювентус и Интер, но сезонът завърши разочароващо – без участие в Европа и с изгубен финал за Купата на Италия. Така раздялата с клуба бе неизбежна това лято.