Спорт по ТВ в петък (3 октомври)

3 Октомври, 2025 06:17 623 0

Ето какво може да гледаме днес

05.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Индонезия МАХ Спорт 4

07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1

07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 2

09.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Индонезия МАХ Спорт 4

10.10 Формула 1, Академия: първа тренировка за Гран при на Сингапур Диема спорт 3

12.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Сингапур Диема спорт 3

14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

14.00 Формула 1, Академия: квалификация за Гран при на Сингапур Диема спорт 3

15.00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, четвърти етап, мъже Евроспорт 1

17.00 Колоездене: Обиколка на Мюнстерланд, мъже Евроспорт 1

17.30 Септември – Локомотив (Пд) Диема спорт

18.00 Вдигане на тежести, световно първенство Ринг

19.30 Фортуна – Нюрнберг Диема спорт 3

19.30 Айнтрахт (Брауншвайг) – Падерборн Нова спорт

19.45 Славия – Локомотив (Сф) Диема спорт

20.30 Баскетбол, Анадолу Ефес – Апоел (ТА) МАХ Спорт 1

21.15 Баскетбол, Панатинайкос – Барселона МАХ Спорт 2

21.30 Хофенхайм – Кьолн Диема спорт 3

21.45 Верона – Саусоло МАХ Спорт 3

21.45 Париж – Лориен Нова спорт

22.00 Осасуна – Хетафе МАХ Спорт 4

22.00 Борнемут – Фулъм Диема спорт 2

22.00 Рексъм – Бирмингам Диема спорт

23.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи, втори ден Евроспорт 2

23.05 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид, крос кънтри на късо трасе, жени Евроспорт 1

23.50 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид, крос кънтри на късо трасе, мъже Евроспорт 1


