Григор Димитров ще участва на турнира в Мексико

2 Октомври, 2025 16:22 528 1

Надпреварата ще се проведе между 23 и 28 февруари догодина

Григор Димитров ще участва на турнира в Мексико - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров отново ще зарадва феновете си с участие на престижния тенис турнир в Акапулко, Мексико. Събитието, което е част от сериите ATP 500, ще се проведе между 23 и 28 февруари догодина и обещава истински спортни емоции на твърдите кортове под мексиканското слънце.

Любопитен факт е, че Димитров ще играе именно в родината на своята половинка, което придава допълнителен заряд на надпреварата за българина. Хасковлията, който вече е на 34 години, има специални спомени от Акапулко – през 2014 г. той триумфира с титлата, а последното му участие там беше през 2022 г.

Турнирът през 2026-а ще събере истински звезден състав. Освен Димитров, на корта ще излязат и световни имена като Александър Зверев, Лоренцо Музети, Франсис Тиафо, Бен Шелтън, Каспър Рууд, Флавио Коболи и Алехандро Давидович Фокина.

Конкуренцията ще бъде ожесточена, а залогът – повече от впечатляващ: общият награден фонд възлиза на 1 832 890 щатски долара, като победителят ще си тръгне с чек за 314 455 долара.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Почивка за Гришо

    2 0 Отговор
    Заслужена """ Акапулко е мега курортен град ,Гришо винаги участва ,,хем работа хем почивка

    16:40 02.10.2025

