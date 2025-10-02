Григор Димитров ще участва на турнира в Мексико

Григор Димитров отново ще зарадва феновете си с участие на престижния тенис турнир в Акапулко, Мексико. Събитието, което е част от сериите ATP 500, ще се проведе между 23 и 28 февруари догодина и обещава истински спортни емоции на твърдите кортове под мексиканското слънце.

Любопитен факт е, че Димитров ще играе именно в родината на своята половинка, което придава допълнителен заряд на надпреварата за българина. Хасковлията, който вече е на 34 години, има специални спомени от Акапулко – през 2014 г. той триумфира с титлата, а последното му участие там беше през 2022 г.

Турнирът през 2026-а ще събере истински звезден състав. Освен Димитров, на корта ще излязат и световни имена като Александър Зверев, Лоренцо Музети, Франсис Тиафо, Бен Шелтън, Каспър Рууд, Флавио Коболи и Алехандро Давидович Фокина.

Конкуренцията ще бъде ожесточена, а залогът – повече от впечатляващ: общият награден фонд възлиза на 1 832 890 щатски долара, като победителят ще си тръгне с чек за 314 455 долара.