Новини
Спорт »
Тенис »
Иван Иванов се отказа от участие на Финалния турнир на ITF

Иван Иванов се отказа от участие на Финалния турнир на ITF

2 Октомври, 2025 16:44 516 1

  • александър василев-
  • иван иванов-
  • itf финален турнир-
  • юношески тенис-
  • чънду-
  • българия-
  • тенис новини-
  • спорт-
  • atp-
  • wta-
  • григор димитров

Алекс Василев оглавява схемата

Иван Иванов се отказа от участие на Финалния турнир на ITF - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Александър Василев, финалист от US Open за юноши, ще бъде водач на схемата във Финалния турнир на Международната тенис федерация (ITF), който ще се проведе в Чънду, Китай, между 22 и 26 октомври. Събитието, считано за младежкия еквивалент на престижните финали на ATP и WTA, събира осемте най-добри тенисисти в света до 18 години.

Изненадващо, световният номер 1 при юношите – Иван Иванов, който тази година триумфира на "Уимбълдън" и US Open, няма да се включи в надпреварата. Решението идва от екипа му в академията на Рафаел Надал, които са преценили, че е настъпил моментът Иванов да се фокусира изцяло върху прехода си към мъжкия тенис. Така, макар и заслужено класиран, българската звезда ще пропусне финалния сблъсък на сезона при юношите.

В негово отсъствие, Александър Василев – братовчед на Григор Димитров и втори в световната ранглиста – поема лидерската позиция в турнира. Освен него, в Чънду ще видим още Андрес Ройг (Испания), Джакопо Васами (Италия), Бенямин Уиуърт (САЩ), Макс Шонхаус (Германия), Яник Теодор Александреску (Румъния), Джак Кенеди (САЩ) и Оскар Паладинус (Финландия).

Форматът на надпреварата предвижда разделяне на осемте участници в две групи по четирима. Първите двама от всяка група ще се борят на полуфиналите за място във финалния двубой, където ще бъде излъчен новият шампион на ITF за юноши.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    3 0 Отговор
    Успех, Алекс!

    16:57 02.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ