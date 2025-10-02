Иван Иванов се отказа от участие на Финалния турнир на ITF

Александър Василев, финалист от US Open за юноши, ще бъде водач на схемата във Финалния турнир на Международната тенис федерация (ITF), който ще се проведе в Чънду, Китай, между 22 и 26 октомври. Събитието, считано за младежкия еквивалент на престижните финали на ATP и WTA, събира осемте най-добри тенисисти в света до 18 години.

Изненадващо, световният номер 1 при юношите – Иван Иванов, който тази година триумфира на "Уимбълдън" и US Open, няма да се включи в надпреварата. Решението идва от екипа му в академията на Рафаел Надал, които са преценили, че е настъпил моментът Иванов да се фокусира изцяло върху прехода си към мъжкия тенис. Така, макар и заслужено класиран, българската звезда ще пропусне финалния сблъсък на сезона при юношите.

В негово отсъствие, Александър Василев – братовчед на Григор Димитров и втори в световната ранглиста – поема лидерската позиция в турнира. Освен него, в Чънду ще видим още Андрес Ройг (Испания), Джакопо Васами (Италия), Бенямин Уиуърт (САЩ), Макс Шонхаус (Германия), Яник Теодор Александреску (Румъния), Джак Кенеди (САЩ) и Оскар Паладинус (Финландия).

Форматът на надпреварата предвижда разделяне на осемте участници в две групи по четирима. Първите двама от всяка група ще се борят на полуфиналите за място във финалния двубой, където ще бъде излъчен новият шампион на ITF за юноши.